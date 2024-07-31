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Published Сегодня, 10:03

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Updated Сегодня, 10:05

Власти рассказали, что будут делать с провалом во дворе дома в Свердловском районе

Власти рассказали, что будут делать с провалом во дворе дома в Свердловском районе

31 июля 2024, 10:03
Фото: Наталья Новакова
Жители опасаются, что кто-нибудь пострадает.

Власти Перми прокомментировали проблему с разрастающимся провалом грунта во дворе жилого дома на ул. Революции, 5.

Как рассказали Properm.ru в администрации Свердловского района, на пятницу, 2 августа, запланировано совещание с представителями ресурсоснабжающих организаций и управляющей компании. По результатам совещания должны принять решение об устранении провала.

Ранее читательница Properm.ru Наталья Новакова пожаловалась на то, что земля во дворе многоквартирного дома проваливается. Девушка утверждала, что провал грунта разрастается, а чиновники ничего не предпринимают. Недалеко от этого места находится детская площадка.

«Может случиться непоправимое!». Во дворе многоквартирного дома в Перми растет провал
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#Происшествия#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Провал#Провал грунта
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