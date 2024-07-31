Власти рассказали, что будут делать с провалом во дворе дома в Свердловском районе

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Власти Перми прокомментировали проблему с разрастающимся провалом грунта во дворе жилого дома на ул. Революции, 5.
Как рассказали Properm.ru в администрации Свердловского района, на пятницу, 2 августа, запланировано совещание с представителями ресурсоснабжающих организаций и управляющей компании. По результатам совещания должны принять решение об устранении провала.
Ранее читательница Properm.ru Наталья Новакова пожаловалась на то, что земля во дворе многоквартирного дома проваливается. Девушка утверждала, что провал грунта разрастается, а чиновники ничего не предпринимают. Недалеко от этого места находится детская площадка.