Власти рассказали, что будут делать с провалом во дворе дома в Свердловском районе

Ранее читательница Properm.ru Наталья Новакова пожаловалась на то, что земля во дворе многоквартирного дома проваливается. Девушка утверждала, что провал грунта разрастается, а чиновники ничего не предпринимают. Недалеко от этого места находится детская площадка.