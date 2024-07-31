Завтра трамваи вновь пойдут по улице Борчанинова в Перми

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
С завтрашнего дня, 1 августа, возобновляется движение трамваев по улице Борчанинова. На участке от улицы Пушкина до улицы Петропавловской возобновится движение маршрута №5, сообщает глава Перми Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.
Маршрут №12 вернется на улицу Борчанинова после окончания работ на улице Карпинского.
В ходе реконструкции подрядчик полностью заменил рельсошпальную решётку. При укладке путей использованы бетонные шпалы, а также новый тип креплений, что продлит срок службы трамвайного пути. Использование резиновых прокладок и сварка стыков обеспечит плавность хода и существенно снизит уровень шума от движения вагонов.
Параллельно на улице Борчанинова будут продолжаться сопутствующие работы — переустройство контактной сети, установка остановочных павильонов, укладка плит, восстановление благоустройства и т.д, отмечает мэр.
Помимо разметки, пути будут дополнительно обособлены бордюрным камнем. Ранее таким способом трамвайные пути были обособлены на улицах Ленина, Максима Горького, Уральской и Крупской.