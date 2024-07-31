Завтра трамваи вновь пойдут по улице Борчанинова в Перми

В ходе реконструкции подрядчик полностью заменил рельсошпальную решётку. При укладке путей использованы бетонные шпалы, а также новый тип креплений, что продлит срок службы трамвайного пути. Использование резиновых прокладок и сварка стыков обеспечит плавность хода и существенно снизит уровень шума от движения вагонов.