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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Завтра трамваи вновь пойдут по улице Борчанинова в Перми

Завтра трамваи вновь пойдут по улице Борчанинова в Перми

31 июля 2024, 12:35
Фото: телеграм-канал Эдуарда Соснина
Пока по улице будет двигаться трамвай одного маршрута.

С завтрашнего дня, 1 августа, возобновляется движение трамваев по улице Борчанинова. На участке от улицы Пушкина до улицы Петропавловской возобновится движение маршрута №5, сообщает глава Перми Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.

Маршрут №12 вернется на улицу Борчанинова после окончания работ на улице Карпинского.

В ходе реконструкции подрядчик полностью заменил рельсошпальную решётку. При укладке путей использованы бетонные шпалы, а также новый тип креплений, что продлит срок службы трамвайного пути. Использование резиновых прокладок и сварка стыков обеспечит плавность хода и существенно снизит уровень шума от движения вагонов.

Параллельно на улице Борчанинова будут продолжаться сопутствующие работы — переустройство контактной сети, установка остановочных павильонов, укладка плит, восстановление благоустройства и т.д, отмечает мэр.

Помимо разметки, пути будут дополнительно обособлены бордюрным камнем. Ранее таким способом трамвайные пути были обособлены на улицах Ленина, Максима Горького, Уральской и Крупской.

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