Рядом с набережной в Перми появится новый пляж и детская железная дорога

Работы пройдут в два этапа. На первом укрепят берег общей протяженностью 987, 55 м, отсыпят пляж, установят ограждения и пандусы для маломобильных граждан от променада до пляжа. Второй этап начнется с обустройства территории общего пользования протяженностью 1340 м. На ней организует шестиметровый променад, велодорожки, а также стоянку на 79 мест, пункт проката, детскую площадку и роликовую дорожку.