Рядом с набережной в Перми появится новый пляж и детская железная дорога

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Набережная Камы в Перми станет одной из самых длинных в стране с протяженностью 3,5 км. Рядом с ней появится обустроенный пляж и детская железная дорога, сообщил министр транспорта Сергей Вешняков на заседании правительства региона.
Работы по реконструкции участка между Пермь-1 и «Мотовилихинскими заводами» пройдут в 2024-25 годах. Подрядчиком станет ООО «ТехДорГрупп» — компания, которая благоустраивала набережную в Кировском районе. Проектом занималась проектная фирма «ОРТА».
По проекту обустроят променад, роликовую площадку, а также детские площадки, павильон с кафе и пункт проката. По ул. Монастырской сделают новую парковку, тротуар и велодорожку. Параллельно с новым участком набережной построят детскую железную дорогу. Ее протяженность составит 4 км.
Работы пройдут в два этапа. На первом укрепят берег общей протяженностью 987, 55 м, отсыпят пляж, установят ограждения и пандусы для маломобильных граждан от променада до пляжа. Второй этап начнется с обустройства территории общего пользования протяженностью 1340 м. На ней организует шестиметровый променад, велодорожки, а также стоянку на 79 мест, пункт проката, детскую площадку и роликовую дорожку.
Набережная будет находиться под круглосуточным видеонаблюдением. А общая протяженность обновленной территории составит 20 тыс. кв.м как четыре футбольных поля.
К слову, министр транспорта пообещал сохранить систему лодочных причалов и дебаркадеров. А ГУ МЧС России и Волжский институт транспорта обустроят дебаркадеры и причалы параллельно строительству набережной. Также построят новый надземный пешеходный переход от набережной до «Завода Шпагина».