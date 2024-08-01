Бывшего начальника пресс-службы Пермской гордумы суд уволил из-за утраты доверия

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Судья Ленинского районного суда Ольга Будилова сегодня, 1 августа, вынесла решение по иску прокуратуры Перми к городской думе и бывшему руководителю пресс-службы Константину Шестакову. В рамках гражданского иска надзорное ведомство потребовало уволить бывшего сотрудника не по собственному желанию, а в связи с утратой доверия. Обстоятельства истории выявились после прокурорской проверки, показавшей, что Шестаков при заключении контрактов на освещение деятельности думы в СМИ: подрядчик, ООО «Центр деловой информации».
В результате судья Ленинского районного суда Ольга Будилова сегодня удовлетворила требования прокурора Перми и постановила уволить бывшего пресс-секретаря гордумы Константина Шестакова в связи с утратой доверия, изменив формулировку в документах об увольнении.
Изменения формулировки в трудовой и внесение в реестр уволенных в связи с утратой доверия должны произойти в течение 10 дней с момента вступления решения в силу.
Ранее на заседаниях Шестаков и не отрицал, что осознавал наличие конфликта интересов, но не придавал этому значения. По его словам, он честно работал все годы и просил в прениях сторон не удовлетворять требования прокурора, поскольку он уже понес моральное наказание, оказавшись в суде.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, сегодня перед вынесением решения в суде были допрошены сотрудники гордумы: начальник отдела муниципальной службы и кадров Лев Симонов и непосредственный руководитель Шестакова, начальник управления общественных отношений Михаил Стародуб. Они были приглашены как свидетели ответчика по иску прокуратуры.
По словам Стародуба, Шестакова можно охарактеризовать только с хорошей стороны. «При нем были прикрыты тылы, работал сверхурочно», — сказал свидетель.
Лев Симонов уточнил, что дума уволила Шестакова в соответствии с КЗоТ. И был готов привести примеры, что и другие бывшие работники могли быть уволены в два дня, если приходили с таким заявлением. Тем не менее, чиновник, отвечая на вопросы прокурора, сообщил, что служащий, не заявивший о конфликте интересов, по закону должен быть уволен в связи с утратой доверия.
22 февраля прокурор Перми плсле проведённой в отношении Шестакова проверки, направил в гордуму представление о признаках коррупции. 26 февраля Шестаков написал заявление по собственному, а уже 28 февраля его уволили. Как сказал в прениях прокурор Севак Ванцян, было бы странно, если бы закон позволял уйти муниципальному служащему от ответственности, просто написав заявление по собственному, до этого совершив коррупционное нарушение.
Поэтому прокуратура вышла в суд с требованием об увольнении бывшего сотрудника заново, но уже с формулировкой «из-за утраты доверия».
Константин Шестаков 26 февраля 2024 года уволился по собственному желанию с должности заместителя начальника пресс-службы Пермской гордумы. Перед его увольнением прокуратура проводила проверку на наличие возможного конфликта интересов, существующего между Шестаковым и традиционным подрядчиком гордумы — ООО «Центр деловой информации».
В середине февраля, накануне увольнения Шестакова, пермская прокуратура указала аппарату гордумы на существующее нарушение. Ответчика отстранили от работы в качестве контрактного управляющего на время проверки прокуратуры 22 февраля, а через четыре дня он написал заявление об уходе по собственному желанию.
В 2011 году Шестаков стал одним из первых учредителей ООО «Центр деловой информации». Сейчас он не значится в бенефициарах организации. Общество является постоянным получателем и оператором контрактов мэрии Перми, Пермской гордумы, Заксобрания и других структур госвласти. Всего с 2018 года дума и ЦДИ заключили 18 контрактов на сумму в 88,7 млн рублей и 16 госконтрактов с пермской администрацией на 108,9 млн рублей. На прошлом заседании суда стало известно, что у Константина Шестакова есть имущество в селе Михайловка в Крыму. Это жилое двухэтажное здание, участок, сарай. Долю в недвижимости имеет гендиректор «Центра деловой информации» Светлана Мазанова.