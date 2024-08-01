Бывшего начальника пресс-службы Пермской гордумы суд уволил из-за утраты доверия

В 2011 году Шестаков стал одним из первых учредителей ООО «Центр деловой информации». Сейчас он не значится в бенефициарах организации. Общество является постоянным получателем и оператором контрактов мэрии Перми, Пермской гордумы, Заксобрания и других структур госвласти. Всего с 2018 года дума и ЦДИ заключили 18 контрактов на сумму в 88,7 млн рублей и 16 госконтрактов с пермской администрацией на 108,9 млн рублей. На прошлом заседании суда стало известно, что у Константина Шестакова есть имущество в селе Михайловка в Крыму. Это жилое двухэтажное здание, участок, сарай. Долю в недвижимости имеет гендиректор «Центра деловой информации» Светлана Мазанова.