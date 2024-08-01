Бывший поставщик больничного питания хочет призвать Прикамье к ответу за 35 миллионов

Компания «Элиона» была поставщиком больничного питания в больницы Пермского края, в том числе — в Чайковскую ЦГБ, с 2010 года. Пищеблок оказался в собственности частной компании «Элиона» после того, как МУП «Оскар», у которого помещения брали в аренду, был реорганизован в ООО. «Оскар» стал собственником пищеблока после того, как муниципалитет наделил свое предприятие функцией приготовления больничных обедов и передал помещения «Оскару» в управление. Во время передачи в ведение региона имущественного комплекса горбольницы пищеблок оказался в частных руках. Здание пищеблока с оборудованием частная компания купила за 5 млн рублей.