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Бывший поставщик больничного питания хочет призвать Прикамье к ответу за 35 миллионов

Бывший поставщик больничного питания хочет призвать Прикамье к ответу за 35 миллионов

1 августа 2024, 09:24
Фото: 1MI
Компания «Элиона» Эльфиры Кузьминой, осужденной за взятки главврачу, пытается взыскать с региона ущерб в 35 млн рублей за изъятый у нее пищеблок больницы в Чайковском.

Бывший поставщик диетического питания в больницы Прикамья, компания «Элиона», попросила суд привлечь в качестве ответчика по иску на 35 млн рублей Пермский край в лице Минимущества региона. Речь идет о предполагаемых убытках предприятия от изъятия у компании пищеблока «Айболит», расположенного на территории Чайковской ЦГБ.

Юрист «Элионы» Ирина Жуланова также попросила привлечь в судебный процесс в качестве третьих лиц муниципальное образование «Чайковский городской округ» и его подразделение, управление земельно-имущественных отношений. Кроме того, представитель ходатайствовала о привлечении комитета по управлению имуществом Чайковского района: эта организация непосредственно курировала имущественные процессы во время передачи пищеблока больницы в ведение МУП «Оскар», а затем его реорганизации и продажи данной недвижимости «Элионе».

Как указала в суде Жуланова, передает журналист Properm.ru, власти Чайковского необходимо привлечь в качестве третьих лиц, чтобы разобраться в позиции муниципалитета по отношению к действиям руководства «Оскара». «Создается впечатление, что Оскар был создан то ли юридическим лицом, то ли физическими лицами», — сообщила суду юрист.

Представитель Минимущества Мария Коньшина возражала против привлечения министерства в таком качестве, в том числе, и по формальным признакам. Она пыталась объяснить юристу «Элионы», что ведомство может отвечать в суде только в рамках своих полномочий. Отвечать в суде «за весь Пермский край» Минимущества не уполномочено. «Есть правительство, председатель правительства, губернатор, администрация губернатора, обладающие полномочиями», — поясняла юрист министерства.

Ранее Минимущества ходатайствовало о привлечении администрации Чайковского и ООО «Оскар» в качестве надлежащих ответчиков по делу. Представитель министерства указывала в отзыве, что ведомство не может быть ответчиком, поскольку оно не участвовало в процессе отчуждения из имущественного блока больницы здания пищеблока и не продавало его «Элионе».

Юрист «Элионы» Жуланова напротив, указывает в уточненном ходатайстве, что, поскольку компания лишилась объекта недвижимости из-за иска Минимущества о незаконном отчуждении и продажи пищеблока, то оно и обязано возместить ущерб в 35 млн рублей.

Компания «Элиона» была поставщиком больничного питания в больницы Пермского края, в том числе — в Чайковскую ЦГБ, с 2010 года. Пищеблок оказался в собственности частной компании «Элиона» после того, как МУП «Оскар», у которого помещения брали в аренду, был реорганизован в ООО. «Оскар» стал собственником пищеблока после того, как муниципалитет наделил свое предприятие функцией приготовления больничных обедов и передал помещения «Оскару» в управление. Во время передачи в ведение региона имущественного комплекса горбольницы пищеблок оказался в частных руках. Здание пищеблока с оборудованием частная компания купила за 5 млн рублей.

В 2023 году суды встали на сторону Минимущества Пермского края в споре с ООО «Элиона», а также администрацией Чайковского района и учрежденным ей ООО (ранее — МУП) «Оскар. Пищеблок центральной городской больницы, который в 2019 году перешел в собственность „Элионы“, был возвращен в имущественный комплекс региона. После чего поставщик больничной еды начал требовать в суде от Минимущества в качестве возмещения 35 млн рублей за здание, купленное ей в семь раз дешевле.

Сейчас силовики изучают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц администрации Чайковского района — бывшего главы Юрия Вострикова и его подчиненной Ларисы Елькиной, она возглавляла комитет по управлению имуществом в момент передачи пищеблока в частные руки. По информации журналиста Properm.ru, в июле прокуратура вновь вернула материалы доследственной проверки в полицию. Речь идет о наличии признаков преступления в действиях руководителей органов власти Чайковского при отчуждении здания пищеблока. Доследственная проверка идет с 2021 года, местная полиция выносит одно за другим постановления об отказе в возбуждении дела, прокуратура раз за разом возобновляет проверку.

После вынесения приговоров по уголовным делам, в том числе — в отношении бенефициара Эльфиры Кузьминой, с 2022 года компания фактически прекратила деятельность. До этого периода группа предприятий фактически занимала доминирующее положение на рынке поставок больничного питания в Прикамье. Предприятия «Медилайн» и «Амега», аффилированные Кузьминой, продолжают работать на рынке поставок больничного питания.

В 2017 году Пермское УФАС признало наличие между «Амегой», «Медилайном» и «Элионой» картельного сговора. На протяжении долгих лет предприятия получали госконтракты у одних и тех же медучреждений, доля группы на на рынке могла превышать 50%. Общий объем полученных ими бюджетных средств составил более 7 млрд рублей. За 2023–2024 год «Амега» и «Медилайн» заключили более десятка договоров с медучреждениями на сумму в 1,2 млрд рублей.

На фоне процесса с января 2024 года в Чайковской ЦГБ сменился поставщик больничной еды. Контракт за 39 млн рублей был заключен с удмуртским ООО «Общепит-сервис», входящем в кировскую группу компаний «Роспитание». Судя по отзывам пациентов в социальных сетях, качество обедов изменилось в лучшую сторону. На лечебные обеды от ООО «Элиона», пишут в соцсетях, поступали жалобы больных.

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