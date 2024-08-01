Часть домов в Индустриальном районе останется без воды на полтора дня

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
В Перми на полтора дня в некоторых домах Индустриального района ограничат водоснабжение. С 00:00 16 августа до 12:00 17 августа будут проводиться плановые ремонтные работы на двух магистральных водоводах Д-600 мм и 900 мм в районе ул. Карпинского.
Полное отключение воды ожидается в домах по адресам:
Кроме того, как рассказали в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье», давление в сети будет максимально снижено. В связи с этим возможно, что полностью отключат водоснабжение в районе, ограниченном ул. Стахановская, шоссе Космонавтов, Архитектора Свиязева, 1-я Андроновская, Карпинского, Самолетная. Особенно вероятно, что это произойдет в часы массового разбора воды.
Во время работ на Карпинского специалисты заменят запорное оборудование, которое позволит в дальнейшем обновлять сеть с меньшим числом отключаемых домов. Работники установят новые задвижки, позволяющие отсекать от системы водоснабжения определенные участки трубопроводов, уменьшая попадающие под отключение зоны.
Подвоз воды автоцистернами будет организован в социальные объекты — больницы, детские учреждения). В «Новогоре-Прикамье» просят жителей района сделать запас воды заранее.