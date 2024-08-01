Часть домов в Индустриальном районе останется без воды на полтора дня

Кроме того, как рассказали в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье», давление в сети будет максимально снижено. В связи с этим возможно, что полностью отключат водоснабжение в районе, ограниченном ул. Стахановская, шоссе Космонавтов, Архитектора Свиязева, 1-я Андроновская, Карпинского, Самолетная. Особенно вероятно, что это произойдет в часы массового разбора воды.