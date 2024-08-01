properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

В Индустриальном районе из-за ремонта водоводов останется без воды часть домов

Часть домов в Индустриальном районе останется без воды на полтора дня

1 августа 2024, 06:30
Фото: ideogram.ai

В Индустриальном районе из-за ремонта водоводов останется без воды часть домов

Заранее сделайте запас воды.

В Перми на полтора дня в некоторых домах Индустриального района ограничат водоснабжение. С 00:00 16 августа до 12:00 17 августа будут проводиться плановые ремонтные работы на двух магистральных водоводах Д-600 мм и 900 мм в районе ул. Карпинского.

Полное отключение воды ожидается в домах по адресам:

  • Карпинского, 63а, 78, 82;
  • Кавалерийская, 30, 51;
  • Подводников, 11б.

Кроме того, как рассказали в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье», давление в сети будет максимально снижено. В связи с этим возможно, что полностью отключат водоснабжение в районе, ограниченном ул. Стахановская, шоссе Космонавтов, Архитектора Свиязева, 1-я Андроновская, Карпинского, Самолетная. Особенно вероятно, что это произойдет в часы массового разбора воды.

Во время работ на Карпинского специалисты заменят запорное оборудование, которое позволит в дальнейшем обновлять сеть с меньшим числом отключаемых домов. Работники установят новые задвижки, позволяющие отсекать от системы водоснабжения определенные участки трубопроводов, уменьшая попадающие под отключение зоны.

Подвоз воды автоцистернами будет организован в социальные объекты — больницы, детские учреждения). В «Новогоре-Прикамье» просят жителей района сделать запас воды заранее.

Читайте также:
Отключения холодной воды пройдут в некоторых домах Перми на этой неделеЯнварский, Голованово, Закамск. Десятки домов на неделе временно останутся без водыГолованово, Мотовилиха и Данилиха. В некоторых домах Перми на неделе отключат воду
#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
Подпишитесь
КАМАЗ объяснил, почему не работают кондиционеры в автобусах Перми
Сегодня, 05:44
В Нижнем Тагиле взорвался жилой дом. Из-под завалов слышны крики людей
Сегодня, 07:55
Власти Перми ищут перевозчиков на три автобусных маршрута
Сегодня, 05:54
Пользователи по всему миру жалуются на массовый сбой в работе YouTube
Сегодня, 05:50
Не опять, а снова. В Прикамье ускорился рост цен на бензин
Сегодня, 03:07