«Дом Демидовых» перенес производство из-за незаконного отключения воды

Собственники кафе, пекарни, хостела приняли решение о переносе производства на Встречуню, 37, в «Тенториум», там они будут налаживать работу столовой. В итоге, по словам Анны Кобелевой, управляющей «Домом Демидовых», линейка производства будет расширена. Кафе «Беляшная» на улице Осинской, 19 они закрывают.

Хостел и кафе на улице Ленина не работают, без воды функционировать не могут. «Дом Демидовых» продолжит работу как магазин, который будет реализовывать продукцию изготовленную на улице Встречная, в новых цехах.



Из 40 сотрудников никого не уволили, не сократили, несмотря на непростую ситуацию в которой оказалась компания. Сотрудников хостела перенаправили на другие проекты.



«Дом Демидовых» ждет решения УФАС по Пермскому краю. Антимонопольный орган запросил в «ТехПромАвтоматика» необходимые для антимонопольного разбирательства документы. Срок подачи документов в УФАС — до 1 августа.