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«Дом Демидовых» перенес производство из-за незаконного отключения воды

«Дом Демидовых» перенес производство из-за незаконного отключения воды

1 августа 2024, 12:37
Фото: properm.ru
9 сентября состоится первое судебное заседание по иску «Дома Демидовых» к «ТехПромАвтоматика» о незаконном отключении ресурсов.

Собственники «Дома Демидова» (магазин, кафе, пекарня, хостел, расположенные в здании на ул. Ленина) приняли решение о переносе производства на Встречную, 37, в «Тенториум» — там они будут налаживать работу столовой. Причина в том, что им незаконно отключили воду.

«ТехПромАвтоматика» — собственник здания, соседнего с кафе-пекарня «Дом Демидовых», получил уже два административных штрафа от судебных приставов, оба за неисполнение решения суда. Суд наложил обеспечительные меры, постановил, что собственник не может отключать от ресурсов соседей.

Решение суда об обеспечительных мерах не исполняется. «ТехПромАвтоматика» отключила и до сих пор не включила воду соседям, «Дому Демидовых» (магазин, кафе, пекарня, хостел, расположенные в здании на улице Ленина). Кроме того, по словам сотрудников «Дома Демидовых», «ТехПромАвтоматика» перекрыла проезд к запасному входу, где производилась разгрузка и выгрузка товаров, перекрыла пожарный выход для посетителей хостела и «случайно» оборвала интернет-кабель.

Собственники кафе, пекарни, хостела приняли решение о переносе производства на Встречуню, 37, в «Тенториум», там они будут налаживать работу столовой. В итоге, по словам Анны Кобелевой, управляющей «Домом Демидовых», линейка производства будет расширена. Кафе «Беляшная» на улице Осинской, 19 они закрывают.
Хостел и кафе на улице Ленина не работают, без воды функционировать не могут. «Дом Демидовых» продолжит работу как магазин, который будет реализовывать продукцию изготовленную на улице Встречная, в новых цехах.

Из 40 сотрудников никого не уволили, не сократили, несмотря на непростую ситуацию в которой оказалась компания. Сотрудников хостела перенаправили на другие проекты.

«Дом Демидовых» ждет решения УФАС по Пермскому краю. Антимонопольный орган запросил в «ТехПромАвтоматика» необходимые для антимонопольного разбирательства документы. Срок подачи документов в УФАС — до 1 августа.

Кроме того, 9 сентября состоится первое судебное заседание по иску «Дома Демидовых» к «ТехПромАвтоматика» о незаконном отключении ресурсов. В случае победы собственники кафе-пекарни намерены взыскать с «ТехПромАвтоматика» все убытки за простой, переезд, вынужденный отказ в размещении клиентам хостела.

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#Коммунальный рай#Жкх#Хостел#Отключение воды#Отключение водоснабжения#Кафе#Жкх перми
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