Экс-пермяк занимает 177-место в рейтинге богатейших людей планеты

С 2020 года Дмитрий Рыболовлев начал избавляться от активов в Прикамье. СМИ в 2021 году писали, что он продает недвижимость в Перми, а также сворачивает клиентский бизнеса в ЗАО «Инвестиционная компания „Финансовый дом“». Напомним, в прошлом году структура господина Рыболовлева — ЗАО «Пермгеологодобыча» отказалось от алмазодобычи в Пермском крае, добровольно избавившись от лицензии.