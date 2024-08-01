Экс-пермяк занимает 177-место в рейтинге богатейших людей планеты

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Бывший владелец «Уралкалия» миллиардер и уроженец Перми Дмитрий Рыболовлев увеличил свое состояние до 12,3 млрд долларов. С начала года его состояние выросло на 732 млн долларов и сейчас Рыболовлев на 177-м месте в рейтинге богатейших людей мира, сообщает Bloomberg.
С 2020 года Дмитрий Рыболовлев начал избавляться от активов в Прикамье. СМИ в 2021 году писали, что он продает недвижимость в Перми, а также сворачивает клиентский бизнеса в ЗАО «Инвестиционная компания „Финансовый дом“». Напомним, в прошлом году структура господина Рыболовлева — ЗАО «Пермгеологодобыча» отказалось от алмазодобычи в Пермском крае, добровольно избавившись от лицензии.
Тогда же структуры, подконтрольные Рыболовлеву, продают несколько этажей в бизнес-центре в Перми по ул. Ленина, 64, недвижимость в БЦ «Белчер». А еще в 2020 году бизнесмен продал помещения в бизнес-центре «Пермгражданпроект» (ул. Героев Хасана, 7а).
Крупнейшими инвестициями Рыболовлева после отъезда из России стали инвестиции в живопись. В общей сложности на полотна Моне, Ван Гога, Гогена, Модильяни, Пикассо, Климта миллиардер потратил 2 млрд долларов.
В мае 2023 года в Перми ликвидируют еще одну инвесткомпанию Дмитрия Рыболовлева Пермское АО «Каменный пояс». В феврале 2024 года Компания «Кастом Кэпитал», являющаяся одним из последних активов миллиардера Дмитрия Рыболовлева в регионе, приняла решение о закрытии бизнеса в Перми.
В начале июня 2023 года в Перми умирает отец Дмитрия Рыболовлева, профессор Евгений Рыболовлев. Бизнесмена не было на похоронах, но по сути, с этого момента он потерял последнюю явную связь с Прикамьем.