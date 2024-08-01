Глава РЭО и посол Омана обсудили цели совместной работы в сфере обращения с отходами

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Буцаев рассказал, что на мероприятии стороны обсудили российско-оманское взаимодействие в сфере экономики замкнутого цикла, в том числе совместную работу РЭО с профильными министерствами и ведомствами арабских стран. Как сообщает 56orb.ru, Российский экологический оператор планирует вести обмен технологическим опытом с профильными государственными и коммерческими организациями Омана, а в перспективе заняться реализацией совместных инвестпроектов.
Господин Хамуд Салим Аль Тувайх подтвердил заинтересованность Султаната Оман в российских инновационных решениях и оснащении предприятий в отрасли обращения с отходами, а также в наработках России касательно нормативного и законодательного контроля за функционированием данной сферы.
Гендиректор ППК «РЭО» и посол обсуждали планы посещения делегацией Омана России, где зарубежные эксперты смогли бы ознакомиться с комплексными объектами по переработке мусора и получить необходимые знания от специалистов Российского экологического оператора.
Помимо этого, в рамках состоявшегося диалога стороны обсудили нюансы многостороннего взаимодействия на полях крупных мировых площадок с целью популяризации стратегий по достижению устойчивого развития и углеродной нейтральности.