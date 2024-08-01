Глава РЭО и посол Омана обсудили цели совместной работы в сфере обращения с отходами

Буцаев рассказал, что на мероприятии стороны обсудили российско-оманское взаимодействие в сфере экономики замкнутого цикла, в том числе совместную работу РЭО с профильными министерствами и ведомствами арабских стран. Как сообщает 56orb.ru, Российский экологический оператор планирует вести обмен технологическим опытом с профильными государственными и коммерческими организациями Омана, а в перспективе заняться реализацией совместных инвестпроектов.