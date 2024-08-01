Хомяк выпустил свой токен? Чего ожидать от главного кликера 2024 года

Игра Hamster Kombat (16+) является мини-приложением на платформе мессенджера Telegram. Согласно механике кликера, пользователи должны быстро нажимать на экран, за что им платят виртуальные монеты. Игра про хомяка полюбилась миллионам человек по всему миру, но россиян больше всего интересовал вопрос перевода интернет-валюты в реальную.