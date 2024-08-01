Хомяк выпустил свой токен? Чего ожидать от главного кликера 2024 года

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:58
Игра Hamster Kombat (16+) является мини-приложением на платформе мессенджера Telegram. Согласно механике кликера, пользователи должны быстро нажимать на экран, за что им платят виртуальные монеты. Игра про хомяка полюбилась миллионам человек по всему миру, но россиян больше всего интересовал вопрос перевода интернет-валюты в реальную.
8 июля многие пользователи стали ликовать — теперь они представляли, что их кошельки пополнятся на круглые суммы, ведь на бирже Bybit начался листинг токена HMSTR. Мы выяснили, какие перспективы есть у виртуальной монеты на данный момент.
На площадках по продаже криптовалюты цена виртуальной монеты стартовала со значения 0,05 доллара США, что на сегодняшний день чуть больше 4 рублей.
В первые часы после листинга стоимость валюты HMSTR демонстрировала значительную изменчивость цен на цифровой актив. Стоимость токена пробила значение в 137 долларов США. Это связано с высоком спросом и большим количеством перепродаж на рынке.
Сейчас пользователи Hamster Kombat активно следят за анонсами проведения Airdrop. Это распределение бесплатных токенов среди определенных игроков. Подобная процедура может стимулировать интерес к виртуальной валюте, увеличить его ликвидность и, наконец, повлиять на его цену в положительную сторону.
На сегодняшний день игроки Hamster Combat уже могут участвовать в торгах во время премаркета — то есть, предварительного рынка. Таким образом продавать и покупать токен HMSTR можно до официального листинга. Airdrop токена планируется на июль.
Однако пока монету окончательно не выпустят на рынок и не раздадут активы пользователям, ее реальная стоимость будет неизвестна. Ранее разработчики кликера заявляли, что Airdrop токена планируется на июль.
Разберемся, как можно продать HMSTR на рынке криптовалюты. Сейчас эту процедуру можно сделать только с помощью платформы Bybit.
Для начала вам нужно пройти регистрацию на бирже. Процедура проста — следует зайти на сайт и ввести свой номер телефона или электронную почту. Туда вам придет проверочный код, который нужно применить на конечном этапе регистрации.
Далее надо включить систему двухфакторной аутентификации для своего аккаунта. Это можно сделать с помощью приложения Google Authenticator. Также стоит привязать номер телефона.
Следующий шаг — создание ордера через раздел премаркет-торговли. Вам нужно нажать на «Создать ордер», выбрать вкладку «Продать», ввести количество токенов и цену, по которой вы хотите их продать.
Последнее, что следует сделать, это найти пару HMSTR/USD, выбрать тип ордера, указать сумму HMSTR и, наконец, подтвердить сделку.