Ильин день: С громом и надеждой

На третий год засухи пророк Илия вернулся к Ахаву. Пророк Илия предложил устроить состязание со жрецами Ваала, чтобы выяснить, чей бог истинный. Собрав народ на горе Кармил, пророк Илия предложил соорудить два жертвенника: один — от жрецов Ваала, другой — от пророка Илии для служения Истинному Богу. «На который из них спадет огонь с неба, тот будет указанием, чей Бог истинен, — сказал пророк Илия, — и все должны будут поклониться Ему, а не признающие Его будут преданы смерти». И, не смотря на все ухищрения и жертвы жрецов ложного бога, их молитвенник остался таким, каким был. А на молитвенник Илии, обильно политый водой, сошел «огонь небесный».