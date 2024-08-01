Ильин день: С громом и надеждой

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В пятницу, 2 августа, отмечается День памяти ветхозаветного Святого Ильи-пророка. В народе этот день именуется Ильин день. О том, что символизирует праздник, кому он посвящен и какие народные приметы с ним связаны и можно ли в этот день купаться — читайте в нашем материале.
Илия (др.-евр. אֵלִיָּהוּ (Элийя́ху), אֵלִיָּה (Элийя́) — «Бог мой Яхве») — (1-я пол. IX в. до Р. Х.), один из ветхозаветных пророков. Имя пророка выражает основное содержание его — ревностна борьба за поклонение единому Богу и своими делами являвшего Его могущество.
Он родился в Фесвии Галаадской в колене Левиином за 900 лет до Рождества Христова. Согласно преданию, когда родился Илия, отцу его было таинственное видение: мужи благообразные приветствовали младенца, пеленали его огнем и питали пламенем огненным.
Святой пророк Илия был пламенным ревнителем веры и благочестия, с малых лет он посвятил себя Единому Богу, жил в пустыне, проводил время в посте, молитве и благочестии. Его пророческое служение пришлось на царствование самого нечестивого израильского царя Ахава. Иезавель, жена Ахава, убедила мужа принять языческую религию. Израильтяне стали поклоняться Ваалу, народ отпал от истинной веры предков. Пророков израильских преследовали и убивали.
И тогда, для вразумления царя и израильского народа пророк Илия поразил землю трехлетней засухой. После этого он скрылся у потока Хораф, куда вороны каждое утро и вечер приносили ему хлеб и мясо.
Народ страдал от нестерпимого зноя и голода. Для пророка было важным обратить сердца израильтян к покаянию и возвратить их к истинному Богопочитанию.
Через некоторое время поток высох. Пророк Илья отправился в Сарепту Сидонскую к бедной вдове. За то, что она не пожалела последней горсти муки и масла, по молитве пророка Илии мука и масло с тех пор не истощались в доме вдовы. Здесь же пророк Илия совершает еще одно чудо: он оживил внезапно заболевшего и умершего сына вдовы, сострадая горю женщины.
На третий год засухи пророк Илия вернулся к Ахаву. Пророк Илия предложил устроить состязание со жрецами Ваала, чтобы выяснить, чей бог истинный. Собрав народ на горе Кармил, пророк Илия предложил соорудить два жертвенника: один — от жрецов Ваала, другой — от пророка Илии для служения Истинному Богу. «На который из них спадет огонь с неба, тот будет указанием, чей Бог истинен, — сказал пророк Илия, — и все должны будут поклониться Ему, а не признающие Его будут преданы смерти». И, не смотря на все ухищрения и жертвы жрецов ложного бога, их молитвенник остался таким, каким был. А на молитвенник Илии, обильно политый водой, сошел «огонь небесный».
Тут же жрецы были убиты. По молитве пророка Илии Господь послал на землю обильный дождь, засуха кончилась.
Однако, через какое-то время козни жены царя вновь заставили Илию бежать в пустыню. Здесь он нашел своего ученика, Елисея, и был взят на Небо живым: «вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на Небо» (4Цар.2:11).
Как подчеркивают богословы, жизнь пророка Илии научает нас тому, какими были истинные пророки, призванные Богом на особое служение, на особую миссию — возвещать людям о Боге, не смотря на все трудности и гонения. Именно о них сказал Христос: «Пророк не имеет чести в своем отечестве» (Ин. 4:44).
На Руси культ Илии привился еще до принятия христианства. Пророку, который был властителем воды и огня, молились на ряду со славянским богам.
С принятием христианства культ Илии заменил почитание громовержца Перуна. Деревянная церковь святого Ильи считается древнейшим христианским храмом Киева и всей Руси, о котором есть письменные упоминания. Достоверно известно, что задолго до принятия Владимиром христианства, в Киеве уже существовала христианская община. В «Повести временных лет», например, говорится, что в 944 году между Киевом и Константинополем был заключен мирный договор, в принятии которого участвовал князь Игорь, а также многие знатные люди и богатые торговцы. Киевляне, прибывшие в Константинополь, представляли собой две равноправные общины — языческую и христианскую. Язычники тогда подтвердили свои мирные намерения, поклявшись на оружии именем Перуна, а христиане в верности своему слову поклялись церковью святого Ильи в Киеве.
Земледельцы просили у «плододавца» Ильи дождя во время вызревания хлеба, хорошего урожая. К нему с молитвами об удачном замужестве обращались девушки на выданье. К XVII веку в каждом русском городе была церковь, посвященная Илье-пророку, а в Новгороде их было даже восемь.
Как уже мы отмечали, пророк Илия слился в народном сознании с громовержцем Перуном. Эта дата у наших предков была одним из переломных моментов года и ассоциировалась со скорым приходом осени. Ильин день называли «грозным» праздником. Если 2 августа начиналась гроза, говорили, что «Илья громы и грозы держит», «Илья великий гудит», «Илья-пророк по небу на колеснице ездит». Двери и окна плотно закрывали, во двор в качестве громоотвода выбрасывали ухват, клюку или сковородник. Всю порожнюю утварь переворачивали, чтобы гонимая стрелами Ильи «нечистая сила» не спряталась в избе и не привлекла в дом грозу. Но если уж возник пожар, зажженный «небесным огнем», тушить его считалось грехом.
Отмечать Ильин день часто начинали заранее: прекращали полевые работы, пекли обрядовое печенье. В Ильин день устраивали братчину — коллективную трапезу, крестный ход, массовые гулянья. Коми-пермяки в Прикамье 2 августа «закрывали сезон» весенне-летней игры на семиствольных флейтах-пэлянах.
На гуляньях водили хороводы, пели и танцевали.
А еще с этим днем связано множество суеверий и примет. C праздника святого Илии лето по народному календарю начинает идти на убыль: «На Илью до обеда лето, а после — осень», «С Ильина дня ночь длинна и вода холодна», «Петр и Павел час убавил, а Илья-пророк два уволок», «Илья лето кончает — жито зачинает».
Главный запрет Ильина дня — это запрет на купание. Причем 2 августа в старину купальный сезон вообще заканчивался. Считалось, что вода с этого дня в реках и озерах становится холодной и не пригодной для купания. Впрочем, купаться ли в этот день или после него — решать вам. Климат довольно сильно изменился с момента формирования этого запрета и погодные условия могут способствовать купаниям и в августе.
Непонятным сегодня может показаться и еще один старинный запрет, связанный со 2 августа. В этот день убедительно не рекомендовалось пускать в дом бродячих кошек, собак и прочую чужую живность.
А еще в Ильин день запрещалось работать. День почитания Ильи-пророка полагалось провести с уважением к Святому: чтобы его не прогневать, лучше отложить все дела на более удачное время. Единственный труд, который был позволен в Ильин день — это работа на пасеке. Считалось, что по ульям Илья-пророк своей молнией бить не будет, поскольку не захочет навредить пчелкам.
Что же делать тогда в Ильин день, если нельзя работать? Праздновать и чествовать Илью-пророка, который, кстати, в народном сознании считался властителем грома и молний, хозяином дождей, а, соответственно, от него зависел и урожай.
В Ильин день рекомендовали просить о семейном благополучии. Илья считается не только небесным громовержцем, но и покровителем плодородия.
Символом Ильиного дня является огонь. В этот день можно разводить костры, прыгать через них. Считается, что это приносит удачу и защищает от бед и болезней. Также можно готовить еду на огне.