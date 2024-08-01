Какие выплаты полагаются участникам СВО в Пермском крае

Ранее по указу президента России №787 от 2 ноября 2022 года уже предусмотрена разовая выплата в размере 195 тыс. рублей за подписание контракта с Минобороны РФ. Однако до конца этого года военнослужащие могут получить только одну выплату в повышенном размере — 400 тыс. рублей. Условия получения повышенной выплаты остаются прежними: доброволец должен заключить контракт для участия в СВО сроком действия не менее одного года.