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Какие выплаты полагаются участникам СВО в Пермском крае

Какие выплаты полагаются участникам СВО в Пермском крае

1 августа 2024, 08:24
Фото: 1MI
Вчера президент России подписал указ о повышенном размере единовременной выплаты.

Президент России Владимир Путин подписал указ №644 о единовременной выплате 400 тыс. рублей участникам СВО. Она положена тем, кто заключил контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Кроме того, президент поручил ввести соответствующую выплату в регионах. Указ вступил в силу со дня подписания — то есть, с 31 июля 2024 года.

Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале, он поручил краевым властям в течение двух дней подготовить необходимую нормативную базу и обеспечить единовременную выплату в размере 400 тыс. рублей жителям Прикамья, которые заключают контракт с Минобороны РФ.

Ранее по указу президента России №787 от 2 ноября 2022 года уже предусмотрена разовая выплата в размере 195 тыс. рублей за подписание контракта с Минобороны РФ. Однако до конца этого года военнослужащие могут получить только одну выплату в повышенном размере — 400 тыс. рублей. Условия получения повышенной выплаты остаются прежними: доброволец должен заключить контракт для участия в СВО сроком действия не менее одного года.

В Пермском крае в конце июня была введена новая региональная мера социальной поддержки — единовременная денежная выплата при рождении ребенка супруге участника СВО. Размер выплаты составляет 127 тыс. 994 рублей на каждого ребенка, рожденного в период с 1 января текущего года. Также продолжает действовать выплата денежного довольствия — не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц. Размер денежного довольствия зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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