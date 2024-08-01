Какие выплаты полагаются участникам СВО в Пермском крае

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Президент России Владимир Путин подписал указ №644 о единовременной выплате 400 тыс. рублей участникам СВО. Она положена тем, кто заключил контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Кроме того, президент поручил ввести соответствующую выплату в регионах. Указ вступил в силу со дня подписания — то есть, с 31 июля 2024 года.
Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале, он поручил краевым властям в течение двух дней подготовить необходимую нормативную базу и обеспечить единовременную выплату в размере 400 тыс. рублей жителям Прикамья, которые заключают контракт с Минобороны РФ.
Ранее по указу президента России №787 от 2 ноября 2022 года уже предусмотрена разовая выплата в размере 195 тыс. рублей за подписание контракта с Минобороны РФ. Однако до конца этого года военнослужащие могут получить только одну выплату в повышенном размере — 400 тыс. рублей. Условия получения повышенной выплаты остаются прежними: доброволец должен заключить контракт для участия в СВО сроком действия не менее одного года.
В Пермском крае в конце июня была введена новая региональная мера социальной поддержки — единовременная денежная выплата при рождении ребенка супруге участника СВО. Размер выплаты составляет 127 тыс. 994 рублей на каждого ребенка, рожденного в период с 1 января текущего года. Также продолжает действовать выплата денежного довольствия — не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц. Размер денежного довольствия зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок.