КАМАЗ объяснил, почему не работают кондиционеры в автобусах Перми

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
Производитель автобусов ПАО «КАМАЗ» рассказал Properm.ru, почему в жару пассажиры общественного транспорта Перми часто мучались без кондиционеров. Оказывается, проблема отнюдь не в двигателях и не в запчастях, как заявлял ранее начальник городского дептранса Анатолий Путин. Спойлер: за автобусами надо ухаживать.
Напомним, ранее чиновник сказал, что в Перми кондиционеры в общественном транспорте отключаются из-за проблем с двигателями и низким качеством запчастей. Properm.ru сделал запрос производителю автобусов ПАО «КАМАЗ» с просьбой пояснить, что за запчасти они используют, и почему двигатели не выдерживают работы кондиционеров.
В пресс-службе ПАО «КАМАЗ» пояснили, что в «Пермгорэлектротранс» были поставлены автобусы НЕФАЗ 57.40.5299 на КПГ (работающие на компримированном природном газе) в количестве 93-х единиц.
По информации сервисной службы ПАО «КАМАЗ», за период эксплуатации не было выявлено проблем с перегревом двигателя Weichai, и нет рекламаций по неисправности и перегреву двигателя.
Конструкторы научно-технического центра по двигателям сообщили, что при включении кондиционера на двигатель идет дополнительная нагрузка, но это никак не влияет на перегрев двигателя. Возможные проблемы связаны с обслуживанием автобусов: забит радиатор охлаждения, а значит, его необходимо промыть и прочистить, необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости.
«Необходимо руководствоваться документацией по эксплуатации и проводить ежедневные осмотры на чистоту моторной шахты и исправность агрегатов. При неисправности по перегреву двигателя или неисправности кондиционера необходимо обратится в ближайший сервисный центр для устранения дефектов», — пояснили в пресс-службе ПАО «КАМАЗ».
Автобусы НЕФАЗ 57.40.5299 КПГ собираются с использованием оригинальных комплектующих. При обращении в сервисный центр для устранения дефекта или неисправности так же применяются оригинальные запасные части. Установка некачественных неоригинальных запасных частей исключена.
Силовые агрегаты в составе автобусов прошли сертификацию и испытания при включенной системе кондиционирования и рассчитаны на работу.
Кроме того, в пресс-службе предприятия отметили, что при поставке автобусов НЕФАЗ 57.40.5299 КПГ в другие регионы, кондиционеры работают исправно и при первых же замечаниях в неисправности эксплуатирующие организации обращаются в сервисные центры.