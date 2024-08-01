КАМАЗ объяснил, почему не работают кондиционеры в автобусах Перми

Напомним, ранее чиновник сказал, что в Перми кондиционеры в общественном транспорте отключаются из-за проблем с двигателями и низким качеством запчастей. Properm.ru сделал запрос производителю автобусов ПАО «КАМАЗ» с просьбой пояснить, что за запчасти они используют, и почему двигатели не выдерживают работы кондиционеров.