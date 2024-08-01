Медведев призвал депутатов-единороссов в ГД поддержать кандидатов-фронтовиков

Что касается подготовки федерального бюджета, то председатель партии отметил, что бюджет должен быть ориентирован на достижение национальных целей, на которые указывал президент. Это позволит исполнять социальные обязательства государства. И, конечно, он должен работать на победу в СВО и быть направлен на реализацию каждого из положений народной программы.