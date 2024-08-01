Медведев призвал депутатов-единороссов в ГД поддержать кандидатов-фронтовиков

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Как сообщает mkset.ru, Медведев рассказал, что был принят 331 новый закон, 128 из этого числа были инициированы депутатами партии. Основную повестку работы ЕР определяли задачи, озвученные в послании президента и касающиеся исполнения партийной народной программы.
Председатель ЕР упомянул ряд самых важных решений партии. Прежде всего это реформа налоговой системы, которая позволила добиться появления дополнительных доходов для реализации крупных социальных инициатив. По его словам, это «шаг в сторону большей справедливости, который в нашем обществе назрел».
Он рассказал об изменениях бюджета, принятие которых обеспечила фракция. Они позволили увеличить помощь регионам, продлить льготную ипотеку, увеличить выплаты ученым и педагогам.
Кроме того, Медведев напомнил о том, что в приоритете для ЕР — поддержка участников спецоперации и их семей. Со стороны фракции было предложено 34 инициативы.
Также речь шла и об индексации пенсий работающим пенсионерам. Это решение было принято по многочисленным просьбам граждан и по решению главы государства.
Что касается подготовки федерального бюджета, то председатель партии отметил, что бюджет должен быть ориентирован на достижение национальных целей, на которые указывал президент. Это позволит исполнять социальные обязательства государства. И, конечно, он должен работать на победу в СВО и быть направлен на реализацию каждого из положений народной программы.
Продолжится и работа по поддержке участников СВО и их семей, совершенствованию законов в трудовой и миграционной сферах.
Дмитрий Медведев также призвал фракцию активно участвовать в подготовке к ЕДГ-2024.
«В этом году пройдет 74 крупные кампании в 45 регионах и множество небольших кампаний различного уровня», — сказал он.
Председатель партии заявил о важности оказания поддержки новым кандидатам.
«Их у нас 380 человек в разных регионах. Эти люди пользуются высоким уважением и доверием. Наша задача — дать им максимальный практический опыт партийной работы и обеспечить информационную поддержку», — заявил он.
По словам председателя ЕР, к каждому из действующих депутатов, которые решат переизбираться, будут предъявляться повышенные требования, сообщает сайт ER.RU.
«Живое общение никто не отменял, на этом всегда зиждился успех нашей партии в ходе избирательных кампаний», — сказал Дмитрий Медведев.