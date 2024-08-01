Не опять, а снова. В Прикамье ускорился рост цен на бензин

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
В Пермском крае за период с 23 по 29 июля подорожали все марки автомобильного бензина и дизельное топливо. Средняя цена на бензин в регионе составила 57,67 рублей, увеличившись на 0,37 копеек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Стоимость одного литра бензина марки АИ-92 выросла на 30 копеек, составив 53,15 рублей, АИ-95 подорожал на 40 копеек до 57,84 рублей. Марка АИ-98 увеличилась в цене на 50 копеек до 73,14 рублей.
Средняя цена литра дизтоплива сложилась в 67,06 рублей, подорожав на 45 копеек за неделю. Так, топливо в Прикамье остается самым дорогим среди регионов Приволжского федерального округа. Исключением стала лишь марка бензина АИ-98, цены на нее оказались на этой неделе выше чем в Ульяновской и Самарской областях.