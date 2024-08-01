Не опять, а снова. В Прикамье ускорился рост цен на бензин

Средняя цена литра дизтоплива сложилась в 67,06 рублей, подорожав на 45 копеек за неделю. Так, топливо в Прикамье остается самым дорогим среди регионов Приволжского федерального округа. Исключением стала лишь марка бензина АИ-98, цены на нее оказались на этой неделе выше чем в Ульяновской и Самарской областях.