properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:07

Published Сегодня, 03:07

Modified Сегодня, 03:09

Updated Сегодня, 03:09

В Пермском крае подорожали все марки бензина и дизельное топливо

Не опять, а снова. В Прикамье ускорился рост цен на бензин

1 августа 2024, 03:07
Фото: ideogram.ai

В Пермском крае подорожали все марки бензина и дизельное топливо

Средняя цена одного литра автомобильного бензина составила 57,67 рублей.
Сюжет
Бензин

В Пермском крае за период с 23 по 29 июля подорожали все марки автомобильного бензина и дизельное топливо. Средняя цена на бензин в регионе составила 57,67 рублей, увеличившись на 0,37 копеек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Стоимость одного литра бензина марки АИ-92 выросла на 30 копеек, составив 53,15 рублей, АИ-95 подорожал на 40 копеек до 57,84 рублей. Марка АИ-98 увеличилась в цене на 50 копеек до 73,14 рублей.

Средняя цена литра дизтоплива сложилась в 67,06 рублей, подорожав на 45 копеек за неделю. Так, топливо в Прикамье остается самым дорогим среди регионов Приволжского федерального округа. Исключением стала лишь марка бензина АИ-98, цены на нее оказались на этой неделе выше чем в Ульяновской и Самарской областях.

Читайте также:
Средняя цена на бензин в Прикамье впервые превысила 57 рублейВ Пермском крае резко выросла стоимость бензина марки АИ-98В Пермском крае снова подорожал бензин
#Пермский край#Автомобили#Цены#Росстат#Бензин#Дизельное топливо#Прикамье#Ульяновская область#Приволжский федеральный округ#Топливная станция#Самарская область
Подпишитесь
Больше осадков. Синоптики рассказали, каким будет август в Прикамье
31 июля, 15:49
В Перми начали производить дом на колесах. Как он выглядит и сколько стоит?
31 июля, 11:13
Самолет, летевший из Москвы в Ижевск, экстренно сел в Перми
31 июля, 12:39
Завтра трамваи вновь пойдут по улице Борчанинова в Перми
31 июля, 12:35
В Пермском крае внезапно стало больше бобров и глухарей
31 июля, 10:31
В Перми суд вынес приговор экс-следователю за пьяное хулиганство в баре
31 июля, 12:18