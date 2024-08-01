Новым главой департамента общественной безопасности Перми стал Константин Кузьменко

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
В мэрии Перми назначен новый начальник департамента общественной безопасности. Им стал Константин Кузьменко, к исполнению своих обязанностей он приступил 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Константин Кузьменко родился в 1980 году. После Пермской кадетской школы №1 окончил Нижегородскую академию Министерства внутренних дел. Более 20 лет он прослужил в оперативно-розыскных подразделениях ГУ МВД Прикамья. В настоящий момент имеет звание подполковника полиции в отставке.
Кузьменко награжден медалями «За отличие в службе» всех степеней. С июня текущего года он занимал пост замначальника департамента общественной безопасности администрации краевой столицы.