Новым главой департамента общественной безопасности Перми стал Константин Кузьменко

Константин Кузьменко родился в 1980 году. После Пермской кадетской школы №1 окончил Нижегородскую академию Министерства внутренних дел. Более 20 лет он прослужил в оперативно-розыскных подразделениях ГУ МВД Прикамья. В настоящий момент имеет звание подполковника полиции в отставке.