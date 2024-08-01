properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Новым главой департамента общественной безопасности Перми стал экс-полицейский

Новым главой департамента общественной безопасности Перми стал Константин Кузьменко

1 августа 2024, 09:40
Фото: properm.ru

Новым главой департамента общественной безопасности Перми стал экс-полицейский

К новым обязанностям он приступит с 1 августа.

В мэрии Перми назначен новый начальник департамента общественной безопасности. Им стал Константин Кузьменко, к исполнению своих обязанностей он приступил 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Константин Кузьменко родился в 1980 году. После Пермской кадетской школы №1 окончил Нижегородскую академию Министерства внутренних дел. Более 20 лет он прослужил в оперативно-розыскных подразделениях ГУ МВД Прикамья. В настоящий момент имеет звание подполковника полиции в отставке.

Кузьменко награжден медалями «За отличие в службе» всех степеней. С июня текущего года он занимал пост замначальника департамента общественной безопасности администрации краевой столицы.

Читайте также:
Бывший полицейский заменит на посту своего коллегу в администрации ПермиЗаместитель главного судебного пристава Прикамья покинул должностьЖители многоэтажки в Перми ведут ожесточенную борьбу с фруктовым киоском
#Мвд#Пермь#Полиция#Администрация#Отставка#Прикамье#Медали#Константин Кузьменко#Департамент общественной безопасности#Нижегородская академия#Замначальник#Кадетская школа
Подпишитесь
Бывший поставщик больничного питания хочет призвать Прикамье к ответу за 35 миллионов
Сегодня, 09:24
Рядом с набережной в Перми появится новый пляж и детская железная дорога
Сегодня, 09:39
В Нижнем Тагиле взорвался жилой дом. Из-под завалов слышны крики людей
Сегодня, 07:55
Скоропостижно скончался один из самых ярких воспитанников пермского «Молота»
Сегодня, 08:43
В Перми ищут перевозчиков на обслуживание двух новых автобусных маршрутов
Сегодня, 10:02