Общественной организации «Счастье жить» передано безвозмездно еще одно помещение

По проекту помещение будет использовано для создания инклюзивных мастерских (столярная и слесарная мастерская, выращивание микрозелени, флористика, озеленение и благоустройство в ландшафте и офисных пространствах, кулинария, клининг, типография, творчество, моделирование). Кроме того, предполагается создание тренировочной (учебной) квартиры для детей с инвалидностью, чтобы они в будущем могли быть максимально включены в социальную и экономическую жизнь.