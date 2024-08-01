Общественной организации «Счастье жить» передано безвозмездно еще одно помещение

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Краевые власти передали общественной организации по защите прав детей-инвалидов «Счастье жить» помещение на Вижайской, 15. На капитальный ремонт потребуется, по предварительным подсчетам, 17-19 млн рублей.
Администрация губернатора Пермского края ПК ОО «Счастье жить» передала нежилое помещение общей площадью 660 кв. м. Ранее здесь была поликлиника. В настоящий момент силами волонтеров, родителей детей с инвалидностью и партнеров общественная организация приступила к приведению в должный вид прилегающей территории и демонтажа конструкций и элементов внутри здания.
По проекту помещение будет использовано для создания инклюзивных мастерских (столярная и слесарная мастерская, выращивание микрозелени, флористика, озеленение и благоустройство в ландшафте и офисных пространствах, кулинария, клининг, типография, творчество, моделирование). Кроме того, предполагается создание тренировочной (учебной) квартиры для детей с инвалидностью, чтобы они в будущем могли быть максимально включены в социальную и экономическую жизнь.
Ранее общественной организации было передано здание по адресу Шоссе Космонавтов, 181а. «Из здания с затопленным подвалом мы превратили его в Дом счастья — 1000 кв. м. любви и добра с янтарной комнатой, сильвиновой пещерой, селенитовой комнатой релакс, барабанной, гончарной студией», — рассказала президент ПК ОО «Счастье жить» Анастасия Гилева. Ежегодно более 11,6 тыс. детей с инвалидностью, а также их родителей, получают бесплатно помощь и поддержку в «Доме счастья».
«Мы верим, что вместе мы сможем совершить еще одно чудо и реально создадим
условия для будущего детей», — говорит Анастасия Гилева. Она приглашает всех неравнодушных пермяков принять участие в создании второго пространства «Дома счастья», оказать любую посильную помощь.
«Это масштабная инициатива, направленная на создание по-настоящему инклюзивного пространства для детей с инвалидностью 12+ и молодых людей с инвалидностью с детства 18-35 лет, а также их семей. Дети и молодые люди с инвалидностью смогут обрести навыки для самостоятельной жизни, раскрыть свой потенциал и стать полноценной частью нашего общества», — пояснила Анастасия Гилева.
По предварительным оценкам, капитальный ремонт помещений обойдется в 17-19 млн рублей.