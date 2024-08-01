Очерец забил свою мать насмерть руками и ногами

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
В Очере завершено расследование дела местного жителя, убившего собственную мать. Об этом сообщают в краевом СУ СКР.
В мае 2023 года ранее неоднократно судимый обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в квартире в Очере, вступил в конфликт со своей матерью. Он нанес ей множественные удары руками и ногами по голове и телу, причинив телесные повреждения. Пожилая женщина скончалась на месте преступления.
Было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
В ходе предварительного следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.