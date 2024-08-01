Очерец забил свою мать насмерть руками и ногами

В мае 2023 года ранее неоднократно судимый обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в квартире в Очере, вступил в конфликт со своей матерью. Он нанес ей множественные удары руками и ногами по голове и телу, причинив телесные повреждения. Пожилая женщина скончалась на месте преступления.