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Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Житель Пермского края убил свою мать, избив её

Очерец забил свою мать насмерть руками и ногами

1 августа 2024, 14:57

Житель Пермского края убил свою мать, избив её

Сейчас его дело передано в суд.

В Очере завершено расследование дела местного жителя, убившего собственную мать. Об этом сообщают в краевом СУ СКР.

В мае 2023 года ранее неоднократно судимый обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в квартире в Очере, вступил в конфликт со своей матерью. Он нанес ей множественные удары руками и ногами по голове и телу, причинив телесные повреждения. Пожилая женщина скончалась на месте преступления.

Было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе предварительного следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия#Суд#Криминал#Очер
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