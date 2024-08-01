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Пермяк отправился в колонию за обнаруженный у него мефедрон

Пермяк отправился в колонию за обнаруженный у него мефедрон

1 августа 2024, 14:36
«Синтетика» была приобретена мужчиной «для себя».

Свердловский районный суд Перми вынес приговор ранее судимому жителю города. У него обнаружен синтетический наркотик в крупном объеме, сообщают в краевой прокуратуре.

В марте 2024 г. мужчина у своего знакомого приобрел для личного пользования наркотическое вещество. В этот же день оба гражданина были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в отделение, где в ходе личного досмотра обнаружен и изъят мефедрон, массой 3,046 грамма, что является крупным размером.

Судом мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств).

Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил виновному наказание в виде 4 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Наркотики
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