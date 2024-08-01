Пермяк отправился в колонию за обнаруженный у него мефедрон

В марте 2024 г. мужчина у своего знакомого приобрел для личного пользования наркотическое вещество. В этот же день оба гражданина были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в отделение, где в ходе личного досмотра обнаружен и изъят мефедрон, массой 3,046 грамма, что является крупным размером.