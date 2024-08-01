Пермяк отправился в колонию за обнаруженный у него мефедрон

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Свердловский районный суд Перми вынес приговор ранее судимому жителю города. У него обнаружен синтетический наркотик в крупном объеме, сообщают в краевой прокуратуре.
В марте 2024 г. мужчина у своего знакомого приобрел для личного пользования наркотическое вещество. В этот же день оба гражданина были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в отделение, где в ходе личного досмотра обнаружен и изъят мефедрон, массой 3,046 грамма, что является крупным размером.
Судом мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств).
Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил виновному наказание в виде 4 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Приговор в законную силу не вступил.