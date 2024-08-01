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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

По самой новой линии Перми перестали ходить трамваи

По самой новой линии Перми перестали ходить трамваи

1 августа 2024, 11:46
Фото: Нейроплод
Пермская мэрия не планирует возобновлять движение маршрута.

С 1 августа в Перми трамваи перестали ходить по самой новой линии на участке ул. Революции от ул. Куйбышева до ул. Сибирской. Ранее здесь останавливался трамвай №5.

После возвращения трамвая на прежний маршрут по ул. Борчанинова участок по ул. Революции стал не нужен для бесперебойного движения трамваев, пишет «Вкурсе.ру» со ссылкой на департамент транспорта Пермского края.

Трамвайные пути общей протяженностью около 1,5 км по ул. Революции на участке от ул. Куйбышева до ул. Сибирской положили в 2021 году. Ветка стала единственной в Перми, которую построили в постсоветское время.

До перекрытия трамвайного сообщения по ул. Карпинского, по ул. Революции ходил маршрут №11. Сейчас его движение приостановлено. Как отметили в департаменте транспорта Перми, планов по запуску маршрута на этом участке нет.

Ранее по ул. Революции планировали запустить трамвай №6. Его маршрут должен был пролегать от остановки «Велта» до «Красного Октября». Изменения были запланированы на 2025 год.

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#Пермь#Трамвай#Департамент транспорта#Планы#Электротранспорт#Маршрут
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