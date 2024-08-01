Пользователи по всему миру жалуются на массовый сбой в работе YouTube

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:52
Массовый сбой в работе YouTube наблюдается в России и по всему миру в течение последних суток. Со вчерашнего дня, 31 июля, пользователи жалуются на проблемы в работе видеохостинга и значительное замедление загрузки видео, следует из данных сервиса Сбой.рф.
К слову, другой сервис, Downdetector, тоже фиксирует рост жалоб за последние сутки. На нем оставить сообщение о проблеме могут пользователи и из других стран.
«Я также не могу настроить полосу с тайм-кодами при воспроизведении видео», «YouTube медленно загружает страницы и видео. Северная Каролина», — пишут иностранные пользователи. «YouTube сейчас ужасно медленный, и я знаю, что это не мой WiFi, моя скорость и скорость на всех других сайтах в порядке», — жалуется еще один посетитель сайта.
Ранее депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщал, что скорость загрузки YouTube в России к концу прошлой недели может снизиться до 40%, а к концу текущей — до 70%. Замедление видеохостинга на стационарных компьютерах намеренно проводится летом, так как многие в отпуске и пользуются смартфонами. Это обдуманный шаг российских властей, которые возмущены политикой работы сервиса.