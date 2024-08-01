Пользователи по всему миру жалуются на массовый сбой в работе YouTube

«Я также не могу настроить полосу с тайм-кодами при воспроизведении видео», «YouTube медленно загружает страницы и видео. Северная Каролина», — пишут иностранные пользователи. «YouTube сейчас ужасно медленный, и я знаю, что это не мой WiFi, моя скорость и скорость на всех других сайтах в порядке», — жалуется еще один посетитель сайта.