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Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

Пользователи в России и иных странах жалуются на массовый сбой в работе YouTube

Пользователи по всему миру жалуются на массовый сбой в работе YouTube

1 августа 2024, 05:50
Фото: ideogram.ai

Пользователи в России и иных странах жалуются на массовый сбой в работе YouTube

Ранее российские власти заявили о замедлении сервиса для отечественных пользователей.

Массовый сбой в работе YouTube наблюдается в России и по всему миру в течение последних суток. Со вчерашнего дня, 31 июля, пользователи жалуются на проблемы в работе видеохостинга и значительное замедление загрузки видео, следует из данных сервиса Сбой.рф.

Фото: сбой.рф

К слову, другой сервис, Downdetector, тоже фиксирует рост жалоб за последние сутки. На нем оставить сообщение о проблеме могут пользователи и из других стран.

«Я также не могу настроить полосу с тайм-кодами при воспроизведении видео», «YouTube медленно загружает страницы и видео. Северная Каролина», — пишут иностранные пользователи. «YouTube сейчас ужасно медленный, и я знаю, что это не мой WiFi, моя скорость и скорость на всех других сайтах в порядке», — жалуется еще один посетитель сайта.

Фото: downdetector.com

Ранее депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщал, что скорость загрузки YouTube в России к концу прошлой недели может снизиться до 40%, а к концу текущей — до 70%. Замедление видеохостинга на стационарных компьютерах намеренно проводится летом, так как многие в отпуске и пользуются смартфонами. Это обдуманный шаг российских властей, которые возмущены политикой работы сервиса.

Скорость загрузки YouTube может снизиться до 70 процентов
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#Интернет#Общество#Видеохостинг#Сбой
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