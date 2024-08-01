Правила провоза ручной клади в 2024 году для россиян

При этом многие авиакомпании в целом запрещают употреблять алкогольные напитки на борту самолета. Если же вы хотите выпить, следует сделать это перед полетом в аэропорту. Однако и в этом случае нужно себя контролировать и ограничиться одним-двумя бокалами, иначе в самолете вас могут принять за дебошира.