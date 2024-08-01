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Published Сегодня, 07:56

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Updated Сегодня, 08:32

Что можно перевозить в ручной клади

Правила провоза ручной клади в 2024 году для россиян

1 августа 2024, 07:56
Фото: 1MI
Что можно перевозить в ручной клади
Узнайте, что можно упаковать в сумку перед авиаперелетом, сколько должны весить личные вещи и можно ли улететь с жидкостью. Подробнее — в статье Properm.

В период летних отпусков и путешествий особенно важно узнать актуальные правила перевозки ручной клади в самолетах. Маленький багаж становится все популярнее у россиян, так как в этом случае перелет дешевеет, а личные вещи всегда находятся под рукой.

Если не узнать о новых запретах, вы рискуете попасть под разбирательства со службой аэропорта. Рассказываем об основных правилах провоза ручной клади в 2024 году.

Вес и размеры

Первое, на что следует обратить внимание перед перелетом — габариты сумки. Эти показатели варьируются в зависимости авиакомпании, но обычно разрешено провозить не более 10 килограмм вещей.

S7 Airlines: вес не более 10 кг, габариты до 55×40×23 см. В тарифе бизнес-класса разрешается провозить сумки весом до 15 кг, габариты которой не превышают 55×40×23 см.

Аэрофлот: вес клади не более 10 кг. При полете в бизнес-классе максимальный вес увеличивается до 15 кг. При этом габариты сумки должны быть не более 55×40×25 см.

Победа: авиакомпания не ставит ограничения по весу ручной клади, однако ее размеры не должны превышать 36×30×27 см.

Что разрешается перевозить?

Кроме ручной клади в самолет разрешается брать и другие предметыКроме ручной клади в самолет разрешается брать и другие предметы
Кроме ручной клади в самолет разрешается брать и другие предметы
Фото: 1MI

Стоит отметить, что кроме ручной клади в самолет разрешается брать и другие предметы. Зачастую авиакомпании разрешают перевозить дополнительно небольшую женскую сумку, питание для детей, ходунки, костыли, цветочные букеты, зонты и покупки из duty-free.

Что запрещается к перевозке?

На сегодняшний день авиакомпании не разрешают пассажирам брать на борт взрывчатые вещества, оружие, сжатые и сжиженные газы, а также радиоактивные металлы.

Кроме того, в ручную кладь нельзя положить жидкость весом более 100 мл. Если же вы покупаете напитки в duty-free, стоит оставить упаковку товара в целости.

Можно ли взять острые предметы?

Пассажиры, вылетающие из России, могут перевезти ножницы длиной не более 6 см, ножи с закругленным режущим полотном такой же длины, пластиковые столовые приборы, деревянные спицы, одноразовые бритвенные станки, электробритвы и иглы для шитья.

Ножницы в ручной клади не должны быть длиннее 6 смНожницы в ручной клади не должны быть длиннее 6 см
Ножницы в ручной клади не должны быть длиннее 6 см
Фото: 1MI

Однако стоит отметить, что во избежание увеличения длительности осмотра вещей в аэропорту следует взять только самые необходимые острые предметы. Например, к ним можно отнести бритву и небольшие ножницы.

Алкоголь на борту

Спиртосодержащие напитки разрешается провозить в ручной клади только в том случае, если они были куплены в duty-free.

При этом многие авиакомпании в целом запрещают употреблять алкогольные напитки на борту самолета. Если же вы хотите выпить, следует сделать это перед полетом в аэропорту. Однако и в этом случае нужно себя контролировать и ограничиться одним-двумя бокалами, иначе в самолете вас могут принять за дебошира.

Лекарства в ручной клади

Перед перелетом также нужно обратить внимание на препараты, которые вы собираетесь перевозить. Если в ваших планах взять более пяти упаковок одинаковых таблеток, лекарства нужно задекларировать.

Список запрещенных препаратов для провоза различается в зависимости от страны прибытия. Например, в некоторые страны Европы и Азии нельзя привозить анальгин, а ОАЭ не разрешает прибывать с валокордином и корвалолом.

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#Виктория Оврамец#Багаж#Авиаперелет#Ручная кладь#Авиакомпании#Перевозка
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