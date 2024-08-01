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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

С начала 2024 года в Перми произошло 93 случая отравления алкоголем

С начала 2024 года в Перми произошло 93 случая отравления алкоголем

1 августа 2024, 10:55
Фото: 1MI
Пострадавшими по большей части оказались безработные мужчины трудоспособного возраста.
Сюжет
Дети

В Перми с начала 2024 года произошло 93 случая отравления алкоголем и его производными. Порядка 50% из них закончились летальным исходом, рассказали изданию «Рифей-Пермь» в Управлении роспотребнадзора по Пермскому краю.

Относительно прошлого года количество отравлений алкоголем уменьшилось практически на 20%. Большая часть таких инцидентов была зарегистрирована в Индустриальном и Дзержинском районах города — по 19 и 17 случаев соответственно.

Основную долю пострадавших составили безработные мужчины трудоспособного возраста. Также в Перми произошло 16 случаев отравлений среди детей до 14 лет и пять случаев среди подростков.

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#Происшествия#Пермь#Дети#Роспотребнадзор#Алкоголь#Отравление#Мужчины#Подростки#Безработные
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