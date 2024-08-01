С начала 2024 года в Перми произошло 93 случая отравления алкоголем

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
В Перми с начала 2024 года произошло 93 случая отравления алкоголем и его производными. Порядка 50% из них закончились летальным исходом, рассказали изданию «Рифей-Пермь» в Управлении роспотребнадзора по Пермскому краю.
Относительно прошлого года количество отравлений алкоголем уменьшилось практически на 20%. Большая часть таких инцидентов была зарегистрирована в Индустриальном и Дзержинском районах города — по 19 и 17 случаев соответственно.
Основную долю пострадавших составили безработные мужчины трудоспособного возраста. Также в Перми произошло 16 случаев отравлений среди детей до 14 лет и пять случаев среди подростков.