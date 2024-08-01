Скоропостижно скончался один из самых ярких воспитанников пермского «Молота»

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Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:44
Бывший защитник пермского «Молота», сборной СССР и России по хоккею Дмитрий Филимонов скончался на 52-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора «Молота» Александра Гулявцева.
«Он скоропостижно скончался. Причины узнаем позже, сейчас занимаемся похоронами, общаемся с его супругой. Планируем прощание и похороны на понедельник, — цитирует издание менеджера, — Как человек был веселым. Как хоккеист, говорить тут не надо, карьера была шикарная».
Дмитрий — воспитанник пермского «Молота». Играл за клуб в первой лиге в сезонах 1988/89 — 1989/90. Три следующих сезона провёл в московском «Динамо».
На драфте НХЛ 1991 года был выбран в 3-м раунде под общим 49-м номером клубом «Виннипег Джетс». В марте 1993 права на него были обменяны в команду «Оттава Сенаторз». В сезоне 1993/94 провёл 30 игр в НХЛ и 48 за фарм-клуб «Принс Эдвард Айленд Сенаторз» в АХЛ. Весь следующий сезон отыграл в АХЛ. Сезон 1995/96 начал в команде ИХЛ «Индианаполис Айс», но вскоре получил травму. В следующем сезоне, проведя 27 игр за финский «КалПа», вернулся в пермский клуб, где и завершил карьеру после сезона 2005/06.
Победитель домашнего чемпионата Европы среди юниорских команд 1989 года. Участник Кубка Канады 1991 в составе сборной СССР.