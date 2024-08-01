Суд отправил в колонию совладельца ГК «ВИТУС» Дмитрия Попова

Сегодня, 1 августа, Ленинский районный суд назначил виновному наказание в виде пяти лет заключения в колонии общего режима. Также Попов обязан выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. Ему запрещено в течение полутора лет заниматься деятельностью в коммерческих организациях. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Прикамья, в пользу потерпевших компаний также взыскан материальный ущерб. Приговор еще не вступил в силу.В феврале 2020 года арбитражный суд Калининградской области ввел в отношении него процедуру реализации имущества. С иском о банкротстве бенефициара ИК «Витус» вышел национальный банк «Траст».