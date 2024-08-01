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Суд отправил в колонию совладельца ГК «ВИТУС» Дмитрия Попова

Суд отправил в колонию совладельца ГК «ВИТУС» Дмитрия Попова

1 августа 2024, 11:28
Фото: properm.ru
Его признали виновным в хищении более чем полумиллиарда рублей.

Дмитрий Попов признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд установил, что с 2016 по 2019 годы осужденный под видом заключения договоров займа, которые не были обеспечены и являлись заведомо невозвратными, похитил у холдинга 504 млн рублей, принадлежащие дочерним организациям «ВИТУСа».

Сегодня, 1 августа, Ленинский районный суд назначил виновному наказание в виде пяти лет заключения в колонии общего режима. Также Попов обязан выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. Ему запрещено в течение полутора лет заниматься деятельностью в коммерческих организациях. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Прикамья, в пользу потерпевших компаний также взыскан материальный ущерб. Приговор еще не вступил в силу.В феврале 2020 года арбитражный суд Калининградской области ввел в отношении него процедуру реализации имущества. С иском о банкротстве бенефициара ИК «Витус» вышел национальный банк «Траст».

Попов обвиняли в том, что в 2016–2019 годах на посту председателя совета директоров и бенефициара ИК «Витус» обманул гендиректора инвесткомпании Дмитрия Балтачева заключил договоры займа денег и ценных бумаг с ООО «Профит Плюс» и ООО «ВИТУС Инвестиции» и единолично принял решение выплатить по ним проценты, без предоставления обеспечения.

Похищенные средства были активами «Витуса», которые в качестве сберегательных акций передавались клиентами на определенный срок под процент. Похищенные активы принадлежали не менее чем 323 жителям Прикамья и других регионов.

Из-за хищения активов компания не смогла вернуть акции клиентам с процентами, поэтому перешла в процедуру банкротства. Как считает следствие, эти средства Попов использовал в личных целях, часть из них он внес в уставной капитал коммерческого банка в Москве, где был одним из владельцев. Известно, что в 2018 году московское ПАО «Волга Капитал» приобрело 44% долей в уставном капитале пермской ИК «Витус». Свои доли продали гендиректор «Третьего Рима» Елена Опланчук и калининградский бизнесмен Дмитрий Попов.

#Суд#Экономика#Пермь#Витус
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