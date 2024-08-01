В ДТП под Краснокамском погиб 54-летний водитель легковушки

Как поясняют в Госавтоинспекции, предварительно установлено, что около 16:25 на 460 км автодороги «Подъезд к Перми от „М-7 Волга“» 54-летний водитель автомобиля Opel Anatra по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. Машина столкнулась со встречным тягачом Volvo, за рулем которого был 39-летний мужчина.