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Posted Сегодня, 15:55

Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

В ДТП под Краснокамском погиб 54-летний водитель легковушки

В ДТП под Краснокамском погиб 54-летний водитель легковушки

1 августа 2024, 15:55
Фото: ЧП Пермь
Opel с погибшим внезапно выехал на встречную полосу.
Сюжет
Дтп

Под Краснокамском, на объездной дороге, произошла авария со смертельным исходом. Кадры с места происшествия публикуют очевидцы в социальных сетях.

Как поясняют в Госавтоинспекции, предварительно установлено, что около 16:25 на 460 км автодороги «Подъезд к Перми от „М-7 Волга“» 54-летний водитель автомобиля Opel Anatra по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. Машина столкнулась со встречным тягачом Volvo, за рулем которого был 39-летний мужчина.

В результате столкновения водитель Opel Anatra скончался на месте. Его пассажира госпитализировали. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

#Происшествия#Дтп#Краснокамск
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