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В Нижнем Тагиле взорвался жилой дом. Из-под завалов слышны крики людей

В Нижнем Тагиле взорвался жилой дом. Из-под завалов слышны крики людей

1 августа 2024, 07:55
Фото: TagilCity.ru
По некоторым данным, есть трое пострадавших.

В Нижнем Тагиле в жилом доме на ул. Сибирская, 81 произошел взрыв. По завалами слышны крики людей, сообщает TagilCity.ru.

По данным Ural Mash, есть трое пострадавших — из-под обломков достали двоих детей и одного взрослого. Их передали медикам. Под завалами остаются еще один взрослый и один ребенок. На месте создали оперативный штаб.

Причиной происшествия стал «взрыв газовоздушной смеси», сообщает РБК со ссылкой на МЧС РФ.

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