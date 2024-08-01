В Нижнем Тагиле взорвался жилой дом. Из-под завалов слышны крики людей

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
В Нижнем Тагиле в жилом доме на ул. Сибирская, 81 произошел взрыв. По завалами слышны крики людей, сообщает TagilCity.ru.
По данным Ural Mash, есть трое пострадавших — из-под обломков достали двоих детей и одного взрослого. Их передали медикам. Под завалами остаются еще один взрослый и один ребенок. На месте создали оперативный штаб.
Причиной происшествия стал «взрыв газовоздушной смеси», сообщает РБК со ссылкой на МЧС РФ.