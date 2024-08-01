В Октябрьском округе восстановят дороги, примыкающие к скоростной трассе М-12

Среди реализующихся в городе проектов — пятиэтажный дом для переселения людей из аварийного жилья на ул. Васильева. Возведение его ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Сейчас идет монтаж монолитного железобетонного каркаса дома на уровне третьего этажа и кладка наружных стен. Планируется, что во втором квартале 2025 года в комфортные и благоустроенные квартиры переедут 53 семьи.