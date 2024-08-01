В Октябрьском округе восстановят дороги, примыкающие к скоростной трассе М-12

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
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Updated Сегодня, 09:22
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин с рабочим выездом посетил Октябрьский округ, где проинспектировал реконструкцию и строительство социально значимой инфраструктуры. Реализацию ключевых инфраструктурных объектов обсудили на системном часе по развитию муниципалитета, отмечает сайт губернатора и правительства Пермского края.
Среди реализующихся в городе проектов — пятиэтажный дом для переселения людей из аварийного жилья на ул. Васильева. Возведение его ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Сейчас идет монтаж монолитного железобетонного каркаса дома на уровне третьего этажа и кладка наружных стен. Планируется, что во втором квартале 2025 года в комфортные и благоустроенные квартиры переедут 53 семьи.
В муниципалитете продолжает развиваться инфраструктура для учреждений среднего профессионального образования. Так, в селе Снежное Октябрьского округа для иногородних студентов филиала Краевого политехнического колледжа по региональной АИП будет построено четырехэтажное общежитие на 80 мест. На прошлой неделе заключен контракт с компанией «Ярус-стандарт» на проектирование и строительство общежития. Завершение строительства запланировано на 2026 год.
Одной из крупных строек в Октябрьском станет возведение лечебного корпуса центральной районной больницы. Новый корпус площадью почти 4 тыс. квадратных метров будет рассчитан на 55 коек круглосуточного пребывания, включая 10 коек педиатрического отделения. Новый корпус позволит жителям Октябрьского получать необходимую квалифицированную медпомощь.
На особом контроле краевых властей — восстановление региональных и муниципальных дорог, задействованных в ходе строительства скоростной автодороги М-12 Казань — Екатеринбург.
Сейчас для поставки строительных материалов и ресурсов используется 478 км дорог регионального и местного значения, из них 73 км приходится на Октябрьский округ.
По договоренности с госкомпанией «АВТОДОР» в 2024 году планируется начать восстановление около 30 км автомобильных дорог, задействованных при строительстве объекта. В Октябрьском округе это участки следующих дорог: Чернушка — Тюш — Явгильдино; Щучье озеро, ул. Площадная от ж. д. тупик Щучье озеро до 57К-0040; Щучье озеро, Советская 11 — ж. д. тупик Щучье озеро.
«Наша задача — планомерно повышать уровень и качество жизни в муниципалитетах региона. Для жителей позитивные изменения в территориях связаны с появлением новых инфраструктурных объектов, комфортных общественных пространств, повышением доступности образования и медицины, повышением качества транспортных и коммунальных услуг», — сказал Дмитрий Махонин.