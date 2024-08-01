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В Пермь прибыла яхта, которой пользуется председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер

В Пермь прибыла яхта, которой пользуется председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер

1 августа 2024, 11:11
Фото: properm.ru
Находился ли на судне руководитель нефтегазового гиганта, неизвестно.

У Речного вокзала пришвартована яхта «Штандарт», которую использует председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Судно пришло с юга по Каме.

Как сообщает Ura.ru, был замечен отъезжающий от яхты кортеж автомобилей. Сам Алексей Миллер замечен не был. Возле входа в яхту дежурит охрана.

СМИ отмечают, что визит Миллера носит частный характер.

Судно «Штандарт» было построено на заводе «Верфь братьев Нобель» в Рыбинске в 2014 году и именовалось «Танаис». Стоимость проекта — 1,2 млрд рублей. Технический проект был разработан Морским Инженерным Бюро, предназначено для круизных рейсов по европейским внутренним водным путям России с возможностью выхода в Белое море и на Соловецкие острова, в Финский залив, Каспийское, Азовское и Черное моря.

На момент спуска на воду «Танаис» представлял собой трехпалубное судно — три жилые и одна прогулочная, палубы связывают два грузовых лифта. Помещения и каюты с максимальным остеклением (большими окнами), с полноценными балконами, носовым обзорным салоном, двухуровневой «солнечной» палубой с баром, бассейном. В плохую погоду часть палубы закрывается при помощи сдвижного тента. На борту расположен ресторан, спортивно-оздоровительный комплекс с тренажерным залом, СПА салоном с сауной, джакузи и массажной. Длина судна почти 96 метров, ширина — 13,8 метров. Оно способно перемещаться в автономном режиме до 10 суток, максимальная скорость — 14 узлов. После постройки судно связывали с именем миллиардера и друга президента РФ Геннадием Тимченко, сейчас им владеет компания, аффилированная Андрею Бокареву, президенту «Трансмашхолдинг». Нынешнее название судно носит с 2017 года.

#Общество#Пермь#Кама#Алексей миллер#Миллер
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