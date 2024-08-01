В Пермь прибыла яхта, которой пользуется председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер

На момент спуска на воду «Танаис» представлял собой трехпалубное судно — три жилые и одна прогулочная, палубы связывают два грузовых лифта. Помещения и каюты с максимальным остеклением (большими окнами), с полноценными балконами, носовым обзорным салоном, двухуровневой «солнечной» палубой с баром, бассейном. В плохую погоду часть палубы закрывается при помощи сдвижного тента. На борту расположен ресторан, спортивно-оздоровительный комплекс с тренажерным залом, СПА салоном с сауной, джакузи и массажной. Длина судна почти 96 метров, ширина — 13,8 метров. Оно способно перемещаться в автономном режиме до 10 суток, максимальная скорость — 14 узлов. После постройки судно связывали с именем миллиардера и друга президента РФ Геннадием Тимченко, сейчас им владеет компания, аффилированная Андрею Бокареву, президенту «Трансмашхолдинг». Нынешнее название судно носит с 2017 года.