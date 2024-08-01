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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

В Перми ищут перевозчиков на обслуживание двух новых автобусных маршрутов

В Перми ищут перевозчиков на обслуживание двух новых автобусных маршрутов

1 августа 2024, 10:02
Фото: Telegram-канал «Пермский транспорт»
Сейчас данные направления обслуживают маршрутки.

В Перми объявлены закупки на обслуживание двух районных автобусных маршрутов. Они заменят маршрутные такси, сообщают в администрации Перми.

Маршрут №31 будет следовать от Комсомольской площади до Липовой горы с заездом в микрорайон Краснова. Он заменит собой маршрутные такси №4т и №11т. Максимально на маршруте будут одновременно работать три автобуса малого класса.

Маршрут №79 «Микрорайон Новый Крым — Микрорайон Железнодорожный» создаст новые транспортные связи, обеспечив работу автобусов на улицах Сивашская, Кировоградская, Адмирала Ушакова, Буксирная и Сокольская. Ранее участки этих улиц общественным транспортом не обслуживались. Кроме того, им будут заменены маршрутные такси №5т и №8т. На маршруте будут работать шесть автобусов малого класса.

Запуск двух новых маршрутов позволит заменить маршрутные такси автобусами, работающими по регулируемому тарифу и более строгим требованиям к перевозчику. Пассажиры смогут оплачивать проезд не только наличными и банковскими картами, но и проездными, что недоступно в маршрутных такси сейчас, отмечают в мэрии. Условия контракта предполагают старт работы маршрута в начале осени 2024 года. Заключить долгосрочные контракты планируется в 2025 году.

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#Пермская езда#Пермь#Автобус#Транспорт#Автобусы#Автобусные маршруты
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