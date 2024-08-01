В Перми ищут перевозчиков на обслуживание двух новых автобусных маршрутов

Запуск двух новых маршрутов позволит заменить маршрутные такси автобусами, работающими по регулируемому тарифу и более строгим требованиям к перевозчику. Пассажиры смогут оплачивать проезд не только наличными и банковскими картами, но и проездными, что недоступно в маршрутных такси сейчас, отмечают в мэрии. Условия контракта предполагают старт работы маршрута в начале осени 2024 года. Заключить долгосрочные контракты планируется в 2025 году.