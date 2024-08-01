В Перми ищут перевозчиков на обслуживание двух новых автобусных маршрутов

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В Перми объявлены закупки на обслуживание двух районных автобусных маршрутов. Они заменят маршрутные такси, сообщают в администрации Перми.
Маршрут №31 будет следовать от Комсомольской площади до Липовой горы с заездом в микрорайон Краснова. Он заменит собой маршрутные такси №4т и №11т. Максимально на маршруте будут одновременно работать три автобуса малого класса.
Маршрут №79 «Микрорайон Новый Крым — Микрорайон Железнодорожный» создаст новые транспортные связи, обеспечив работу автобусов на улицах Сивашская, Кировоградская, Адмирала Ушакова, Буксирная и Сокольская. Ранее участки этих улиц общественным транспортом не обслуживались. Кроме того, им будут заменены маршрутные такси №5т и №8т. На маршруте будут работать шесть автобусов малого класса.
Запуск двух новых маршрутов позволит заменить маршрутные такси автобусами, работающими по регулируемому тарифу и более строгим требованиям к перевозчику. Пассажиры смогут оплачивать проезд не только наличными и банковскими картами, но и проездными, что недоступно в маршрутных такси сейчас, отмечают в мэрии. Условия контракта предполагают старт работы маршрута в начале осени 2024 года. Заключить долгосрочные контракты планируется в 2025 году.