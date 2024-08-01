В Перми суд постановил заблокировать ресурсы, продающие счётчики-воришки

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Свердловский районный суд Перми постановил заблокировать интернет-ресурсы, на которых продавались электросчетчики, позволяющие похищать электроэнергию. Решение принято по иску прокуратуры, сообщают в суде.
На платформах «Авито» и «ВКонтакте» предлагались потребителям счётчики, которые «подстегивали пользователей к нарушению законов», также рекламировались услуги по перепрограммированию счётчиков и манипуляциям с их работой.
Правонарушения выявили специалисты ПАО «Россети Урал» и обратились в прокуратуру с просьбой проверить соблюдение законодательства в сфере защиты информации. По иску прокурора о запрете распространения подобной информации в России, районный суд в Перми удовлетворил требования истца. Постановление подлежит немедленному выполнению.
Копия решения отправлена в Федеральную службу по надзору в области связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Пермского края для внесения указанных страниц сайтов в Единый реестр запрещенных ресурсов.