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Updated Сегодня, 14:27

В Перми суд постановил заблокировать ресурсы, продающие счётчики-воришки

В Перми суд постановил заблокировать ресурсы, продающие счётчики-воришки

1 августа 2024, 13:00
Фото: 1MI
Прокуратура выявила в интернете также услуги по «откручиванию» счетчиков назад.

Свердловский районный суд Перми постановил заблокировать интернет-ресурсы, на которых продавались электросчетчики, позволяющие похищать электроэнергию. Решение принято по иску прокуратуры, сообщают в суде.

На платформах «Авито» и «ВКонтакте» предлагались потребителям счётчики, которые «подстегивали пользователей к нарушению законов», также рекламировались услуги по перепрограммированию счётчиков и манипуляциям с их работой.

Правонарушения выявили специалисты ПАО «Россети Урал» и обратились в прокуратуру с просьбой проверить соблюдение законодательства в сфере защиты информации. По иску прокурора о запрете распространения подобной информации в России, районный суд в Перми удовлетворил требования истца. Постановление подлежит немедленному выполнению.

Копия решения отправлена в Федеральную службу по надзору в области связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Пермского края для внесения указанных страниц сайтов в Единый реестр запрещенных ресурсов.

#Общество#Суд#Пермь#Электроэнергия
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