properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

В Пермском крае простились с погибшим на СВО 32-летним Андреем Полюховичем

В Пермском крае простились с погибшим на СВО 32-летним Андреем Полюховичем

1 августа 2024, 10:09
Фото: Кудымкарский муниципальный округ
Прощание с мужчиной состоялось вчера, 31 июля.

В ходе СВО погиб 32-летний уроженец Кудымкарского муниципального округа Андрей Полюхович. Информацию об этом сообщили власти муниципалитета.

Мужчина родился в деревне Рабовичи Славгородского района Могилевской области 4 апреля 1992 года. Спустя время его семья переехала в деревню Пятина Кудымкарского муниципального округа Прикамья. В последние годы Андрей жил в Перми, работал вахтовым методом.

Контракт с Минобороны пермяк подписал в мае текущего года. О дате гибели не сообщается. Прощание с Андреем Полюховичем прошло 31 июля в 12:00 в селе Ленинск. «Администрация Кудымкарского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким бойца Полюховича Андрея Михайловича, погибшего в ходе специальной военной операции.Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — сообщили власти округа.


Читайте также:
В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Алексеем НовиньковымВ Прикамье простились с погибшим на СВО Евгением ШайдуровымВ Прикамье простятся с двумя погибшими на СВО из Лысьвы и Чердыни
#Администрация#Прощание#Погибший#Миноборона#Военная операция#Соболезнования#Спецвойска#Вахтовой метод#Бойцов
Подпишитесь
Бывший поставщик больничного питания хочет призвать Прикамье к ответу за 35 миллионов
Сегодня, 09:24
Рядом с набережной в Перми появится новый пляж и детская железная дорога
Сегодня, 09:39
Новым главой департамента общественной безопасности Перми стал Константин Кузьменко
Сегодня, 09:40
В Нижнем Тагиле взорвался жилой дом. Из-под завалов слышны крики людей
Сегодня, 07:55
Скоропостижно скончался один из самых ярких воспитанников пермского «Молота»
Сегодня, 08:43
В Перми ищут перевозчиков на обслуживание двух новых автобусных маршрутов
Сегодня, 10:02