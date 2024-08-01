В Пермском крае простились с погибшим на СВО 32-летним Андреем Полюховичем

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В ходе СВО погиб 32-летний уроженец Кудымкарского муниципального округа Андрей Полюхович. Информацию об этом сообщили власти муниципалитета.
Мужчина родился в деревне Рабовичи Славгородского района Могилевской области 4 апреля 1992 года. Спустя время его семья переехала в деревню Пятина Кудымкарского муниципального округа Прикамья. В последние годы Андрей жил в Перми, работал вахтовым методом.
Контракт с Минобороны пермяк подписал в мае текущего года. О дате гибели не сообщается. Прощание с Андреем Полюховичем прошло 31 июля в 12:00 в селе Ленинск. «Администрация Кудымкарского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким бойца Полюховича Андрея Михайловича, погибшего в ходе специальной военной операции.Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — сообщили власти округа.