В Пермском крае простились с погибшим на СВО 32-летним Андреем Полюховичем

Контракт с Минобороны пермяк подписал в мае текущего года. О дате гибели не сообщается. Прощание с Андреем Полюховичем прошло 31 июля в 12:00 в селе Ленинск. «Администрация Кудымкарского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким бойца Полюховича Андрея Михайловича, погибшего в ходе специальной военной операции.Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — сообщили власти округа.





