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Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

В Пермском музее технической миниатюры воссоздадут Урал с горами и промышленностью

В Пермском музее технической миниатюры воссоздадут Урал с горами и промышленностью

1 августа 2024, 13:08
Фото: Музей технической миниатюры Пермь Вконтакте.
Выставочная зона будет увеличена на 10 кв. м.

Пермский музей технической миниатюры увеличит площади выставочного зала на 10 кв. м. А после начнется воссоздание копии Урала, пишет ИА «Текст».

В экспозиции Урала будет представлена станция «Пермь-1» вместе с паровозными мастерскими конца 19 века. А после проектировщики создадут образ Урала со всеми присущими ему чертами — промышленностью, природой, бурными реками и Уральскими горами.

«Ремонт и подготовка помещений займут около года. Параллельно мы будем создавать две статичные диорамы с элементами ландшафта. А после этого примемся за Урал», — рассказывает Илья Сумароков, соучредитель музея.

Частный музей технической миниатюры является самым большим на Урале действующим макетом железной дороги. Здесь представлены российские, австрийские, а также швейцарские поезда. двухэтажные вагоны и даже поезд с камерой. Также в музее постоянно меняются тематические выставки миниатюрной техники.

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#Пермь#Музей#Выставка#Промышленность#Урал#Диорама
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