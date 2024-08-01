В Пермском музее технической миниатюры воссоздадут Урал с горами и промышленностью

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Пермский музей технической миниатюры увеличит площади выставочного зала на 10 кв. м. А после начнется воссоздание копии Урала, пишет ИА «Текст».
В экспозиции Урала будет представлена станция «Пермь-1» вместе с паровозными мастерскими конца 19 века. А после проектировщики создадут образ Урала со всеми присущими ему чертами — промышленностью, природой, бурными реками и Уральскими горами.
«Ремонт и подготовка помещений займут около года. Параллельно мы будем создавать две статичные диорамы с элементами ландшафта. А после этого примемся за Урал», — рассказывает Илья Сумароков, соучредитель музея.
Частный музей технической миниатюры является самым большим на Урале действующим макетом железной дороги. Здесь представлены российские, австрийские, а также швейцарские поезда. двухэтажные вагоны и даже поезд с камерой. Также в музее постоянно меняются тематические выставки миниатюрной техники.