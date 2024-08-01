В течение года стоимость суточного проживания в отелях Перми возросла на 20%

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:59
За год средняя стоимость суточного проживания в пермских отелях выросла на 20%. Информацию об этом сообщил «РБК-Пермь» со ссылкой на экспертов отрасли. Рост стоимости обусловлен увеличением интереса туристов к региону, ростом операционных расходов и зарплат сотрудников.
Ранее сообщалась, что Пермь вошла в десятку самых дешевых городов России по стоимости одной ночи в отеле. Средняя цена ночи в гостинице для путешественников, бронирующих номер на июль и август, сложилась в 4 900 рублей за ночь. Номер обычно бронируют за 39 дней до поездки.
При этом некоторые эксперты не подтверждают, что стоимость номера в краевой столице является одной из самых дешевых в городе. «У нас дефицит коллективных средств размещения. Такие данные в приведённом исследовании происходят из-за невысокого качества номерного фонда в Перми. Но сейчас объекты строятся. Сама тенденция начнёт меняться», — рассказал директор и совладелец сети AurA Иван Норин.
Кроме того, после открытия в городе пятизвездочного отеля Radisson, Пермь может выйти из списка самых выгодных цен на проживание в отелях. Средняя стоимость одной ночи в номере выше ценника по краевой столице.
По прогнозам специалистов, во втором полугодии текущего года стоимость суточного проживания в отелях Перми возрастет еще на 10%. Скорее всего, это произойдет на фоне инфляции, повышения заработных плат сотрудников сферы и услуг, а также развития туризма в Прикамье.