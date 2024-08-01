В течение года стоимость суточного проживания в отелях Перми возросла на 20%

При этом некоторые эксперты не подтверждают, что стоимость номера в краевой столице является одной из самых дешевых в городе. «У нас дефицит коллективных средств размещения. Такие данные в приведённом исследовании происходят из-за невысокого качества номерного фонда в Перми. Но сейчас объекты строятся. Сама тенденция начнёт меняться», — рассказал директор и совладелец сети AurA Иван Норин.