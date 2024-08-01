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Власти Перми ищут перевозчиков на три автобусных маршрута

Власти Перми ищут перевозчиков на три автобусных маршрута

1 августа 2024, 05:54
Фото: правительство Пермского края
Стоимость контрактов составила 43 млн 396 тыс. рублей.

МКУ «Городское управление транспорта» ищет перевозчиков для трех автобусных маршрутов Перми. Общая стоимость трех контрактов составила 43 млн 396 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Цена первого контракта — 6 млн 120 тыс. рублей, второго — 11 млн 518 тыс. рублей, третьего — 25 млн 757 тыс. рублей. Речь идет о маршрутах № 66 «Микрорайон Налимиха — улица Светлогорская», № 31 «Комсомольская площадь — микрорайон Краснова — микрорайон Липовая гора» и №79 «Микрорайон Новый Крым — микрорайон Судозавод». Контракты с исполнителями будут действовать до 31 июля 2025 года.

Подать заявку на участие в аукционах можно до 8 августа, победители конкурса станут известны 12 августа.

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#Пермь#Госзакупки#Аукцион#Транспорт#Автобусы#Контракт#Маршруты
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