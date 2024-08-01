Власти Перми ищут перевозчиков на три автобусных маршрута

Цена первого контракта — 6 млн 120 тыс. рублей, второго — 11 млн 518 тыс. рублей, третьего — 25 млн 757 тыс. рублей. Речь идет о маршрутах № 66 «Микрорайон Налимиха — улица Светлогорская», № 31 «Комсомольская площадь — микрорайон Краснова — микрорайон Липовая гора» и №79 «Микрорайон Новый Крым — микрорайон Судозавод». Контракты с исполнителями будут действовать до 31 июля 2025 года.