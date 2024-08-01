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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Власти РФ продлили действие IT-ипотеки до 2030 года

1 августа 2024, 05:26
С августа этого года планируется продление льготной программы IT-ипотеки на новых условиях до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Предельная ставка ипотечного кредитования составит до 6% годовых, максимальная сумма ипотеки на льготных условиях — до 9 млн рублей. Ставка при этом за счет региональных и банковских программ может быть дополнительно снижена, пишет ИА «УралПолит.ru».

«Сегодня наша основная задача в том, чтобы сохранить кадровый IT-потенциал регионов нашей страны. С учетом продления программы до 2030 года приобрести жилье по льготной ставке смогут не менее 82 тысяч региональных специалистов», — отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

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