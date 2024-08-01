Власти РФ продлили действие IT-ипотеки до 2030 года

«Сегодня наша основная задача в том, чтобы сохранить кадровый IT-потенциал регионов нашей страны. С учетом продления программы до 2030 года приобрести жилье по льготной ставке смогут не менее 82 тысяч региональных специалистов», — отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко.