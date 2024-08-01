Власти РФ продлили действие IT-ипотеки до 2030 года

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Предельная ставка ипотечного кредитования составит до 6% годовых, максимальная сумма ипотеки на льготных условиях — до 9 млн рублей. Ставка при этом за счет региональных и банковских программ может быть дополнительно снижена, пишет ИА «УралПолит.ru».
«Сегодня наша основная задача в том, чтобы сохранить кадровый IT-потенциал регионов нашей страны. С учетом продления программы до 2030 года приобрести жилье по льготной ставке смогут не менее 82 тысяч региональных специалистов», — отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко.