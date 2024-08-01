Выпускник детдома доказал, что у него нет умственной отсталости, и поступил в ПГНИУ

У Василия Кардакова спинномозговая грыжа, сразу после рождения парень оказался в доме ребенка. А после его перевели в Рудничный детский дом-интернат для умественно-отсталых детей. В 2018 парень попал в проект «Вернуть будущее», который послужил стимулом для самостоятельной жизни. Он закончил школу, прошел стажировку на одном из пермских телеканалов и в начале этого года поступил в ПГНИУ на направление по работе с молодежью.