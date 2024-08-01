Выпускник детдома доказал, что у него нет умственной отсталости, и поступил в ПГНИУ

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Воспитанник Рудничного детского дома-интерната доказал, что у него нет умственной отсталости, и поступил в университет. Добиться этого он смог с помощью проекта «Вернуть будущее». Информацию об этом опубликовали в пресс-службе фонда «Дедморозим».
У Василия Кардакова спинномозговая грыжа, сразу после рождения парень оказался в доме ребенка. А после его перевели в Рудничный детский дом-интернат для умественно-отсталых детей. В 2018 парень попал в проект «Вернуть будущее», который послужил стимулом для самостоятельной жизни. Он закончил школу, прошел стажировку на одном из пермских телеканалов и в начале этого года поступил в ПГНИУ на направление по работе с молодежью.
В планах у Василия обзавестись новыми знакомствами, а также изучить предметы по своей специальности и университетский кампус.
«Благодаря проекту „Вернуть будущее“ в 2019 году я стал учеником школы для детей с ОВЗ. В этом году я окончил ее и получил заветный аттестат. Сейчас для меня началась новая жизнь. Спасибо всем, кто был причастен к проекту», — поделился молодой человек.
В проекте «Вернуть будущее», помимо Василия, принимает участие еще 16 выпускников детских домов с ограничениями по здоровью. Вместо жизни в интернате они учатся жить самостоятельно. Сейчас проект поддерживают неравнодушные пермяки, которые собрали средства в ходе акции «Цветы жизни» в 2023 году. Она стала крупнейшей благотворительной акцией Пермского края. А в прошлом году в ней приняли участие более 1000 классов.
Ранее проект «Вернуть будущее» помог выпускнице детдома Дарье Ширинкиной добиться права на получение квартиры. Она выиграла суд и получила положенное жилье от государства.