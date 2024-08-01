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выпускник детского дома-интерната Вася Кардаков

Выпускник детдома доказал, что у него нет умственной отсталости, и поступил в ПГНИУ

1 августа 2024, 07:22
Фото: Фонд «Дедморозим»
выпускник детского дома-интерната Вася Кардаков
Молодой человек поступил на направление по работе с молодежью.
Сюжет
ПГНИУ

Воспитанник Рудничного детского дома-интерната доказал, что у него нет умственной отсталости, и поступил в университет. Добиться этого он смог с помощью проекта «Вернуть будущее». Информацию об этом опубликовали в пресс-службе фонда «Дедморозим».

У Василия Кардакова спинномозговая грыжа, сразу после рождения парень оказался в доме ребенка. А после его перевели в Рудничный детский дом-интернат для умественно-отсталых детей. В 2018 парень попал в проект «Вернуть будущее», который послужил стимулом для самостоятельной жизни. Он закончил школу, прошел стажировку на одном из пермских телеканалов и в начале этого года поступил в ПГНИУ на направление по работе с молодежью.

В планах у Василия обзавестись новыми знакомствами, а также изучить предметы по своей специальности и университетский кампус.

«Благодаря проекту „Вернуть будущее“ в 2019 году я стал учеником школы для детей с ОВЗ. В этом году я окончил ее и получил заветный аттестат. Сейчас для меня началась новая жизнь. Спасибо всем, кто был причастен к проекту», — поделился молодой человек.

В проекте «Вернуть будущее», помимо Василия, принимает участие еще 16 выпускников детских домов с ограничениями по здоровью. Вместо жизни в интернате они учатся жить самостоятельно. Сейчас проект поддерживают неравнодушные пермяки, которые собрали средства в ходе акции «Цветы жизни» в 2023 году. Она стала крупнейшей благотворительной акцией Пермского края. А в прошлом году в ней приняли участие более 1000 классов.

Ранее проект «Вернуть будущее» помог выпускнице детдома Дарье Ширинкиной добиться права на получение квартиры. Она выиграла суд и получила положенное жилье от государства.

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#Общество#ПГНИУ#Касается каждого#Пермь#Благотворительная акция#Инвалидность#Детдом#Фонд Дедморозим
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