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Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

За 20 лет переплата по ипотечным кредитам у пермяков выросла до 300%

За 20 лет переплата по ипотечным кредитам у пермяков выросла до 300%

1 августа 2024, 03:53
Фото: 1MI
Средний ежемесячный платеж по ипотеке достиг 77 тыс. рублей.
Сюжет
Ипотека

Переплата по ипотечным кредитам у жителей Пермского края выросла за 20 лет до 300%. К росту ипотечных ставок в регионе привело повышение ключевой ставки до 18%. Ежемесячный платеж при этом составит свыше 80 тыс. рублей, сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на пермских аналитиков.

По словам руководителя отдела продаж агентства недвижимости «Территория» Полины Рохиной, сейчас россияне подают заявки на максимальный срок по ипотеке — на 25 и 30 лет. Если раньше люди хотели сократить срок кредита, то сейчас целью большинства является сокращение ежемесячного платежа.

Для того, чтобы в настоящий момент купить квартиру в краевой столице по средней стоимости в 5,5 млн рублей при первоначальном взносе 20% сроком на 20 лет, нужно будет вносить ежемесячную выплату более 73 тыс. рублей. Если в начале июля ежемесячный платеж по кредиту составлял 69 тыс. рублей, сейчас он вырос 77 тыс. рублей.

По словам экспертов, запланированные деньги банков на субсидирование льготных программ почти исчерпаны. Вместе с тем, востребованность заемных средств на недвижимость среди пермяков сохраняется.

«Если мы будем говорить о потрете покупателя на вторую половину 2024 года, то это семья, которая улучшает свои жилищные условия. У них есть имеющаяся недвижимость, которую они реализуют», — пояснил директор аналитического центра «КД-консалтинг» Алексей Скоробогач.

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