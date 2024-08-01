За 20 лет переплата по ипотечным кредитам у пермяков выросла до 300%

Для того, чтобы в настоящий момент купить квартиру в краевой столице по средней стоимости в 5,5 млн рублей при первоначальном взносе 20% сроком на 20 лет, нужно будет вносить ежемесячную выплату более 73 тыс. рублей. Если в начале июля ежемесячный платеж по кредиту составлял 69 тыс. рублей, сейчас он вырос 77 тыс. рублей.