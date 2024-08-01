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Завтра в Кудымкаре простятся с погибшим в ходе СВО 32-летним мобилизованным

Завтра в Кудымкаре простятся с погибшим в ходе СВО 32-летним мобилизованным

1 августа 2024, 16:20
Фото: ВКонтакте/Кудымкарский муниципальный округ
У Александра Бажина осталась семья.

Кудымкарец Александр Бажин погиб в зоне СВО в возрасте 32 лет. Об этом в официальном паблике сообщила администрация Кудымкарского муниципального округа.

Александр Бажин родился в Кудымкаре 24 июня 1992 года. Окончил гимназию № 3, после этого получил профессию штукатура-маляра в ПУ № 4. После срочной службы вернулся в родной город, выучился на сварщика. В последнее время был занят в сфере лесозаготовок. По словам близких и родных, Александр Бажин был заботливым сыном, мужем и отцом.

Мужчина был мобилизован 26 сентября 2022 года.

Церемония прощания с погибшим пройдёт 2 августа в Кудымкаре, в фойе здания МБУ культуры «Культурно-Деловой Центр» Кудымкара по ул. 50 лет Октября, 12. Начало в 13:30.

#Военная операция на Украине#Сво
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