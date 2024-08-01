Завтра в Кудымкаре простятся с погибшим в ходе СВО 32-летним мобилизованным

Александр Бажин родился в Кудымкаре 24 июня 1992 года. Окончил гимназию № 3, после этого получил профессию штукатура-маляра в ПУ № 4. После срочной службы вернулся в родной город, выучился на сварщика. В последнее время был занят в сфере лесозаготовок. По словам близких и родных, Александр Бажин был заботливым сыном, мужем и отцом.