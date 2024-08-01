Жительница Березников отстояла в суде право на воду в своей квартире

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:33
Пермский краевой суд встал на защиту пенсионерки из Березников, которая с января 2021 года не имела доступа к воде. Водоснабжение без причин отключили сотрудники МУП «Водоканал» Березники, сообщили в группе Пермского краевого суда в социальной сети Вконтакте.
Пожилая женщина не раз обращалась в диспетчерскую службу «Водоканала» и требовала восстановить водоснабжени и возместить ущерб. Однако все попытки были тщетны, а в ответ она получала очередную платежную квитанцию. Тогда она и решила подать иск в суд с требованием возобновить подачу воды и выплатить компенсацию.
Суд пришел к выводу, что водоканал попросту не рассматривал обращения женщины и не проверял инженерные сети должным образом, а также отказывал в подключении услуги. В ходе разбирательств, с муниципального предприятия потребовали выплатить компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей, а также оплату юридических услуг на сумму 65 тыс. рублей. Кроме того, «Водоканал» обязали восстановить подачу воды в квартиру.
Ранее мы писали, что пермяки в микрорайоне Садовый больше месяца жили без горячей воды. Пермский филиал ПАО «Т Плюс» отключил водоснабжение на гораздо больший срок, чем обещал в начале.