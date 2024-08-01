Жительница Березников отстояла в суде право на воду в своей квартире

Пожилая женщина не раз обращалась в диспетчерскую службу «Водоканала» и требовала восстановить водоснабжени и возместить ущерб. Однако все попытки были тщетны, а в ответ она получала очередную платежную квитанцию. Тогда она и решила подать иск в суд с требованием возобновить подачу воды и выплатить компенсацию.