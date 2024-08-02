properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Более 1,6 млн розничных клиентов «Открытия» перешли в ВТБ в ходе объединения банков

Более 1,6 млн розничных клиентов «Открытия» перешли в ВТБ в ходе объединения банков

2 августа 2024, 11:03
Фото: Изображение Midjourney
Более 1,6 миллиона активных розничных клиентов банка «Открытие» теперь обслуживаются в ВТБ. Переход произошел в процессе объединения этих организаций. Из них более 800 тысяч человек воспользовались онлайн-переходом.

На данный момент банк «Открытие» уже перевел около 80% кредитного портфеля и две трети портфеля сбережений в ВТБ.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков в ходе своего выступления на пресс-конференции заявил, что согласно плану процесс объединения банков завершится к концу текущего года. Представитель ВТБ также отметил, что за последние полтора года была проведена серьезная работа по обеспечению максимального удобства данного процесса. В рамках объединения была разработана линейка сервисов и продуктов, а также создана вся сопутствующая инфраструктура. По словам Георгия Горшкова, ежедневно в ВТБ переходит 20 000 человек. В настоящее время ВТБ обслуживает уже почти 50% клиентов «Открытия», пишет inkazan.ru.

Напомним, в мае 2024 года стартовал переход клиентов «Открытия» в ВТБ в режиме онлайн. Этот процесс будет продолжаться до конца года.

Отделения банка «Открытие» начали переходить под бренд ВТБ еще с декабря прошлого года. Планируется, что в 2024 году более 250 офисов «Открытия» в ходе интеграции объединятся с ВТБ.

Подпишитесь
Обвиняемая в жестоком убийстве сына ждет поездки на психиатрическую экспертизу
Сегодня, 10:47
У эмигрировавшего в Германию экс-депутата из Перми ищут имущество
Сегодня, 12:41
В Перми сборная России по баскетболу примет две команды из Латинской Америки
Сегодня, 11:10
В пермские школы зачислили более 13 тысяч первоклассников. Места еще есть
Сегодня, 11:10
Полиция ищет сбежавшего виновника ДТП с поездом на перегоне в Пермском крае
Сегодня, 10:55
Участник СВО и экс-депутат станет директором пермской школы
Сегодня, 11:49