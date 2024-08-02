Более 1,6 млн розничных клиентов «Открытия» перешли в ВТБ в ходе объединения банков

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков в ходе своего выступления на пресс-конференции заявил, что согласно плану процесс объединения банков завершится к концу текущего года. Представитель ВТБ также отметил, что за последние полтора года была проведена серьезная работа по обеспечению максимального удобства данного процесса. В рамках объединения была разработана линейка сервисов и продуктов, а также создана вся сопутствующая инфраструктура. По словам Георгия Горшкова, ежедневно в ВТБ переходит 20 000 человек. В настоящее время ВТБ обслуживает уже почти 50% клиентов «Открытия», пишет inkazan.ru.