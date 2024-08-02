Более 1,6 млн розничных клиентов «Открытия» перешли в ВТБ в ходе объединения банков

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
На данный момент банк «Открытие» уже перевел около 80% кредитного портфеля и две трети портфеля сбережений в ВТБ.
Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков в ходе своего выступления на пресс-конференции заявил, что согласно плану процесс объединения банков завершится к концу текущего года. Представитель ВТБ также отметил, что за последние полтора года была проведена серьезная работа по обеспечению максимального удобства данного процесса. В рамках объединения была разработана линейка сервисов и продуктов, а также создана вся сопутствующая инфраструктура. По словам Георгия Горшкова, ежедневно в ВТБ переходит 20 000 человек. В настоящее время ВТБ обслуживает уже почти 50% клиентов «Открытия», пишет inkazan.ru.
Напомним, в мае 2024 года стартовал переход клиентов «Открытия» в ВТБ в режиме онлайн. Этот процесс будет продолжаться до конца года.
Отделения банка «Открытие» начали переходить под бренд ВТБ еще с декабря прошлого года. Планируется, что в 2024 году более 250 офисов «Открытия» в ходе интеграции объединятся с ВТБ.