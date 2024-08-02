Экс-доцента вуза из Перми будут судить за хищение 2,3 миллионов рублей

Бывшую директора ГКУ ПК «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Елену Аюпову и троих ее коллег будут судить за хищение 2,3 млн рублей из средств Нацпроекта «Образование». Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Пермского края, сейчас утвержденное обвинительное заключение по уголовному делу направлено в Свердловский районный суд. Педагоги обвиняются не только в мошенничестве (ч.ч 3, 4 ст. 159 УК РФ), но и в обналичивании бюджетных денег, то есть в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).