Экс-доцента вуза из Перми будут судить за хищение 2,3 миллионов рублей

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Updated Сегодня, 11:44
Бывшую директора ГКУ ПК «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Елену Аюпову и троих ее коллег будут судить за хищение 2,3 млн рублей из средств Нацпроекта «Образование». Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Пермского края, сейчас утвержденное обвинительное заключение по уголовному делу направлено в Свердловский районный суд. Педагоги обвиняются не только в мошенничестве (ч.ч 3, 4 ст. 159 УК РФ), но и в обналичивании бюджетных денег, то есть в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).
По версии следствия, в 2019–2020 годах обвиняемые составляли заведомо ложные документы о выполнении работ по проведению семинаров, консультаций и иных мероприятий, реализуемых на гранты, выделяемые в рамках нацпроекта «Образование». Для получения наличных средств изготавливались и подложные платежные документы.
Бюджетные деньги, перечисляемые в рамках исполнения госконтрактов за фактически не выполненные работы, злоумышленниками присваивались. Их преступными действиями бюджету причинен ущерб более 2,3 млн рублей.
С целью его возмещения прокурор обратился в суд с иском о взыскании суммы похищенного с обвиняемых. В целях обеспечения исполнения требований на их имущество наложен арест.
По открытой информации, Елена Аюпова — кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной педагогики и психологии факультета педагогики и психологии детства Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Кроме того, она является членом Главной аттестационной комиссии, Государственной экзаменационной комиссии Министерства образования и науки Пермского края и экспертом по качеству образования Гособрнадзора по Пермскому краю.
Аюпова возглавляла ГБУ Пермского края «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» с 2013 по 2020 год. Центр является исполнителем по разным программам в рамках Нацпроекта «Образование», в том числе — по обучению педагогов и родителей. В случае с уголовным делом речь идет о проекте по поддержке семей с детьми в рамках Нацпроекта.
UPD:
Как после публикации сообщили журналисту Properm.ru в пресс-службе педуниверситета, Аюпова не работает в вузе с декабря 2022 года. Информацию о ней, опубликованную на официальном сайте, после публикации нашей новости удалили.