Движение поездов на севере Пермского края ограничено из-за ДТП

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Приостановлено движение на перегоне Европейская — Усть-Тискос, где сегодня утром столкнулись пассажирский поезд и грузовик. Маршруты пригородных поездов №6841 и №6842 Европейская — Чусовская — Европейская ограничены от/до станции Бисер, сообщает пресс-служба СвЖД.
Авария произошла сегодня, 2 августа, в 7:35 на переезде перегона в Горнозаводском районе. Грузовой автомобиль выехал на пути вне переезда перед приближающимся поездом «Новый Уренгой — Москва». Машинист поезда начал экстренно тормозить, но расстояние было недостаточным, и аварии избежать не удалось.
По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров нет. Водитель грузовика получил травмы.