Движение поездов на севере Пермского края ограничено из-за ДТП

Авария произошла сегодня, 2 августа, в 7:35 на переезде перегона в Горнозаводском районе. Грузовой автомобиль выехал на пути вне переезда перед приближающимся поездом «Новый Уренгой — Москва». Машинист поезда начал экстренно тормозить, но расстояние было недостаточным, и аварии избежать не удалось.