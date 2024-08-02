Экипаж самолета из Москвы пытались ослепить лазером при посадке в пермском аэропорту

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Вчера, 1 августа, при заходе на посадку, экипаж Airbus320 рейса AFL 1390 из Москвы (Шереметьево) сообщил о том, что их пытаются ослепить лазером. Об этом сообщает телеграмм-канал Aviaincident.
Происшествие было зафиксировано около 18:00 по пермскому времени. При заходе на посадку, на удалении 8-9 км, слева от посадочного курса, экипаж аэрофлотовского лайнера ослепили лазером зелёного цвета. Посадка прошла благополучно.
В июле при заходе на посадку самолета в Перми пилотов рейса из Москвы пытались ослепить лазером зеленого цвета. Лазер был направлен с высокого квадратного здания. Предполагается, что пилотов рейса «Аэрофлот» хотели ослепить с ул. Революции, 2а.