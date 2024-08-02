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Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Экипаж самолета из Москвы пытались ослепить лазером при посадке в пермском аэропорту

Экипаж самолета из Москвы пытались ослепить лазером при посадке в пермском аэропорту

2 августа 2024, 10:37
Фото: телеграмм-канал Aviaincident
Лазер зеленого цвета светил слева от посадочного курса

Вчера, 1 августа, при заходе на посадку, экипаж Airbus320 рейса AFL 1390 из Москвы (Шереметьево) сообщил о том, что их пытаются ослепить лазером. Об этом сообщает телеграмм-канал Aviaincident.

Происшествие было зафиксировано около 18:00 по пермскому времени. При заходе на посадку, на удалении 8-9 км, слева от посадочного курса, экипаж аэрофлотовского лайнера ослепили лазером зелёного цвета. Посадка прошла благополучно.

В июле при заходе на посадку самолета в Перми пилотов рейса из Москвы пытались ослепить лазером зеленого цвета. Лазер был направлен с высокого квадратного здания. Предполагается, что пилотов рейса «Аэрофлот» хотели ослепить с ул. Революции, 2а.

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#Происшествия#Аэропорт#Пермь#Аэрофлот#Хулиганство#Лазерное хулиганство
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