properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Группа ОМК помогает сохранять традиции терских казаков в Пермском крае

Группа ОМК помогает сохранять традиции терских казаков в Пермском крае

2 августа 2024, 09:50
Фото: Владимир Терентьев / предоставлено Чусовским центром культурного развития
ОМК помогла подарить чусовлянам и гостям края красочный и веселый праздник.

Группа ОМК поддержала первый фестиваль историко-культурного наследия вблизи города Чусовой, где расположен чусовской завод ОМК. На проведение масштабного события организаторы направили грант, выигранный в рамках конкурса благотворительных и социальных проектов «ОМК Партнерство». Фестивальная программа не только познакомила гостей с традициями и бытом людей, которые осваивали эти земли, но и помогла возродить экскурсионный туристический маршрут.

Фестиваль «Калаповые сказы. Семейные традиции и этнография» прошел в селе Камасино, с основания которого и начиналось освоение Чусовских земель. В празднике участвовали казачьи сообщества из Перми, Лысьвы, Александровска и Чусового. Жители и гости края, в числе которых были семьи с детьми и молодежь, услышали песенный фольклор, попробовали себя в верховой езде и владении шашкой, отведали ухи и пирогов из рыбы, медовых пряников и даже кофе из ячменя. Художники провели уроки живописи для всех желающих и сами создали новые полотна с видами на город Чусовой.

Светлана Сивохина, заместитель директора Чусовского центра культурного развития, победитель грантового конкурса «ОМК Партнерство»:

— Особая энергетика и редкие природные достопримечательности села Камасино сочетаются с богатым культурным наследием. По сказаниям, здесь останавливался казачий атаман, покоритель Сибири Ермак. Писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк рассказывал об этом месте в повести «На реке Чусовой». Здесь находится старинная церковь-памятник деревянной архитектуры 18 века и камень Балабан-2, который омывают воды сразу двух рек — Чусовой и Усьвы. Отдыхать в таком удивительном месте можно целыми семьями. Спасибо ОМК, что поддержала и помогла подарить чусовлянам и гостям края такой чудесный праздник.

На этом проект не завершится — он станет стартовым событием в культурной жизни поселка и края. Свое путешествие по Чусовской земле продолжит передвижная выставка коллекции казачьих костюмов «Традиционная мужская и женская одежда терских казаков», а мастер-классы и концерты с выездом на автоклубе пройдут в городах Горнозаводск и Лысьва.

Ирина Медведева, руководитель проектов направления по корпоративной и социальной ответственности ОМК:

— Возрождать и преумножать культурное богатство нашей страны — важная и одновременно сложная задача. В отдаленных селах хранят наследие народной культуры, многообразие традиций и народных промыслов. Мы рады, что грантовый конкурс «ОМК Партнерство» помог объединить столько людей, привлечь туристов и подарить Пермскому краю еще одно культурное событие.
#Новости компаний
Подпишитесь
Обвиняемая в жестоком убийстве сына ждет поездки на психиатрическую экспертизу
Сегодня, 10:47
У эмигрировавшего в Германию экс-депутата из Перми ищут имущество
Сегодня, 12:41
В Перми сборная России по баскетболу примет две команды из Латинской Америки
Сегодня, 11:10
В пермские школы зачислили более 13 тысяч первоклассников. Места еще есть
Сегодня, 11:10
Полиция ищет сбежавшего виновника ДТП с поездом на перегоне в Пермском крае
Сегодня, 10:55
Участник СВО и экс-депутат станет директором пермской школы
Сегодня, 11:49