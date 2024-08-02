Группа ОМК помогает сохранять традиции терских казаков в Пермском крае

Группа ОМК поддержала первый фестиваль историко-культурного наследия вблизи города Чусовой, где расположен чусовской завод ОМК. На проведение масштабного события организаторы направили грант, выигранный в рамках конкурса благотворительных и социальных проектов «ОМК Партнерство». Фестивальная программа не только познакомила гостей с традициями и бытом людей, которые осваивали эти земли, но и помогла возродить экскурсионный туристический маршрут.



Фестиваль «Калаповые сказы. Семейные традиции и этнография» прошел в селе Камасино, с основания которого и начиналось освоение Чусовских земель. В празднике участвовали казачьи сообщества из Перми, Лысьвы, Александровска и Чусового. Жители и гости края, в числе которых были семьи с детьми и молодежь, услышали песенный фольклор, попробовали себя в верховой езде и владении шашкой, отведали ухи и пирогов из рыбы, медовых пряников и даже кофе из ячменя. Художники провели уроки живописи для всех желающих и сами создали новые полотна с видами на город Чусовой.