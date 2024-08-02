Группа ОМК помогает сохранять традиции терских казаков в Пермском крае

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Группа ОМК поддержала первый фестиваль историко-культурного наследия вблизи города Чусовой, где расположен чусовской завод ОМК. На проведение масштабного события организаторы направили грант, выигранный в рамках конкурса благотворительных и социальных проектов «ОМК Партнерство». Фестивальная программа не только познакомила гостей с традициями и бытом людей, которые осваивали эти земли, но и помогла возродить экскурсионный туристический маршрут.
Фестиваль «Калаповые сказы. Семейные традиции и этнография» прошел в селе Камасино, с основания которого и начиналось освоение Чусовских земель. В празднике участвовали казачьи сообщества из Перми, Лысьвы, Александровска и Чусового. Жители и гости края, в числе которых были семьи с детьми и молодежь, услышали песенный фольклор, попробовали себя в верховой езде и владении шашкой, отведали ухи и пирогов из рыбы, медовых пряников и даже кофе из ячменя. Художники провели уроки живописи для всех желающих и сами создали новые полотна с видами на город Чусовой.
Светлана Сивохина, заместитель директора Чусовского центра культурного развития, победитель грантового конкурса «ОМК Партнерство»:
— Особая энергетика и редкие природные достопримечательности села Камасино сочетаются с богатым культурным наследием. По сказаниям, здесь останавливался казачий атаман, покоритель Сибири Ермак. Писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк рассказывал об этом месте в повести «На реке Чусовой». Здесь находится старинная церковь-памятник деревянной архитектуры 18 века и камень Балабан-2, который омывают воды сразу двух рек — Чусовой и Усьвы. Отдыхать в таком удивительном месте можно целыми семьями. Спасибо ОМК, что поддержала и помогла подарить чусовлянам и гостям края такой чудесный праздник.
На этом проект не завершится — он станет стартовым событием в культурной жизни поселка и края. Свое путешествие по Чусовской земле продолжит передвижная выставка коллекции казачьих костюмов «Традиционная мужская и женская одежда терских казаков», а мастер-классы и концерты с выездом на автоклубе пройдут в городах Горнозаводск и Лысьва.
Ирина Медведева, руководитель проектов направления по корпоративной и социальной ответственности ОМК:
— Возрождать и преумножать культурное богатство нашей страны — важная и одновременно сложная задача. В отдаленных селах хранят наследие народной культуры, многообразие традиций и народных промыслов. Мы рады, что грантовый конкурс «ОМК Партнерство» помог объединить столько людей, привлечь туристов и подарить Пермскому краю еще одно культурное событие.