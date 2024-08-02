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Клещи в Прикамье с начала сезона уже покусали более 25 тысяч человек

Клещи в Прикамье с начала сезона уже покусали более 25 тысяч человек

2 августа 2024, 10:14
Фото: 1MI
Среди пострадавших более 4 тысяч детей.

С начала сезона в медицинские организации Пермского края с укусами клещей обратилось 25 тыс. 296 человек. Среди них — 4284 ребенка, сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Чаще всего клещи кусали пермяков в Добрянском, Очерском и Краснокамском городских округах, Ильинском, Карагайском и Пермском муниципальных округах.

По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, в 47,1% клещи инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, в 3,6% моноцитарным эрлихиозом человека, в 1,8% клещевым вирусным энцефалитом, в 1,1% гранулоцитарным анаплазмозом человека.

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#Происшествия#Клещи#Роспотребнадзор
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