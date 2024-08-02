Космический корабль, яхта и ДТП с поездом. Главные события недели в Прикамье

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Сегодня утром, 2 августа, в Горнозаводском районе Прикамья столкнулись автомобиль ЗИЛ и пассажирский поезд.
Сначала власти Пермского края сообщали, что водителю большегруза оказывается медицинская помощь. Позже в полиции региона уточнили Properm.ru, что этот 62-летний виновник ДТП сбежал с места аварии.
Пермская компания «Пилигрим» производит жилые прицепы «Пермяк» с солнечными батареями. Кемперы есть в двух комплектациях: базовый и комфорт. В жилых прицепах «комфортной» комплектации есть все необходимое для удобной жизни.
В подобных кемперах можно спокойно жить в долгих поездках. На фоне роста цен на квартиры мы задумались: возможно, не нужно копить на первоначальный взнос, а сразу купить себе дом на колесах?
Во вторник, 30 июля, на трассе заметили космический корабль «Буран». Жители региона удивились и сняли огромный космолет на видео — не каждый день такое можно увидеть!
Оказалось, что корабль у нас проездом — его везли из Калужской области в Екатеринбург. Затем экспонат займет свое место в Музее военной техники Верхней Пышмы.
У Речного вокзала в Перми заметили яхту «Штандарт». Известно, что ее использует председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Самого Миллера не заметили. СМИ писали, что он может быть в Перми с частным визитом.
Судно «Штандарт» было построено на заводе «Верфь братьев Нобель» в Рыбинске в 2014 году, оно называлось «Танаис». Стоимость проекта составляет 1,2 млрд рублей.
Уровень радиации в центре Перми выше, чем в районе Ядерного (или Атомного) озера в Чердынском районе. Об этом сообщил историк и археолог Григорий Головчанский, участвовавший в экспедиции географов Пермского отделения Русского географического общества.
Новость взбудоражила пермскую общественность. «Как сказал поэт: нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Поясняю: радиационный фон в городе Перми спокойный и соответствует норме. А на севере Пермского края в районе Чусовского озера и воронки от взрыва проекта „Тайга“ он еще ниже», — успокоил всех Головчанский.