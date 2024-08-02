Космический корабль, яхта и ДТП с поездом. Главные события недели в Прикамье

Новость взбудоражила пермскую общественность. «Как сказал поэт: нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Поясняю: радиационный фон в городе Перми спокойный и соответствует норме. А на севере Пермского края в районе Чусовского озера и воронки от взрыва проекта „Тайга“ он еще ниже», — успокоил всех Головчанский.