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Updated Сегодня, 13:00

Космический корабль, яхта и ДТП с поездом. Главные события недели в Прикамье

Космический корабль, яхта и ДТП с поездом. Главные события недели в Прикамье

2 августа 2024, 13:00
Фото: пресс-служба правительства Пермского края; Telegram-канал «СвЖД новости»
Рассказываем о самом интересном за будни в регионе.

Столкновение поезда с большегрузом

Сегодня утром, 2 августа, в Горнозаводском районе Прикамья столкнулись автомобиль ЗИЛ и пассажирский поезд.

Сначала власти Пермского края сообщали, что водителю большегруза оказывается медицинская помощь. Позже в полиции региона уточнили Properm.ru, что этот 62-летний виновник ДТП сбежал с места аварии.

Дома на колесах теперь в Перми

Пермская компания «Пилигрим» производит жилые прицепы «Пермяк» с солнечными батареями. Кемперы есть в двух комплектациях: базовый и комфорт. В жилых прицепах «комфортной» комплектации есть все необходимое для удобной жизни.

В подобных кемперах можно спокойно жить в долгих поездках. На фоне роста цен на квартиры мы задумались: возможно, не нужно копить на первоначальный взнос, а сразу купить себе дом на колесах?

Космический корабль — в Прикамье

Во вторник, 30 июля, на трассе заметили космический корабль «Буран». Жители региона удивились и сняли огромный космолет на видео — не каждый день такое можно увидеть!

Оказалось, что корабль у нас проездом — его везли из Калужской области в Екатеринбург. Затем экспонат займет свое место в Музее военной техники Верхней Пышмы.

Роскошная яхта у Речного вокзала

У Речного вокзала в Перми заметили яхту «Штандарт». Известно, что ее использует председатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Самого Миллера не заметили. СМИ писали, что он может быть в Перми с частным визитом.

Судно «Штандарт» было построено на заводе «Верфь братьев Нобель» в Рыбинске в 2014 году, оно называлось «Танаис». Стоимость проекта составляет 1,2 млрд рублей.

Сравнение уровня радиации

Уровень радиации в центре Перми выше, чем в районе Ядерного (или Атомного) озера в Чердынском районе. Об этом сообщил историк и археолог Григорий Головчанский, участвовавший в экспедиции географов Пермского отделения Русского географического общества.

Новость взбудоражила пермскую общественность. «Как сказал поэт: нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Поясняю: радиационный фон в городе Перми спокойный и соответствует норме. А на севере Пермского края в районе Чусовского озера и воронки от взрыва проекта „Тайга“ он еще ниже», — успокоил всех Головчанский.

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#Общество#Пермь#Итоги
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