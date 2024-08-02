Куда идти, если нет горячей воды и как сделать перерасчет? Инструкция для пермяка

Если организация не реагирует на ваше обращение, то обращайтесь с жалобой в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края и в органы прокуратуры. Есть смысл и обратиться к руководителю отдела ЖКХ администрации вашего района. В его обязанности входит взаимодействие с ресурсоснабжающей организацией по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду.