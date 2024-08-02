Куда идти, если нет горячей воды и как сделать перерасчет? Инструкция для пермяка

Posted Сегодня, 02:00
Published Сегодня, 02:00
Modified Сегодня, 02:00
Updated Сегодня, 02:00
Куда обращаться и что делать, если опрессовка затянулась, рассказал адвокат бюро «Ахметов, Хозяйкин и партнеры» Александр Бурдин.
Если период ежегодных профилактических ремонтов превышает установленные сроки, то обратитесь с жалобой к исполнителю коммунальных услуг (в случае Перми — это Пермский филиал ПАО «Т Плюс»). Составьте акт, в котором подтверждается факт нарушения качества коммунальной услуги. Акт должны подписать председатель ТСЖ и собственник помещения многоквартирного дома (в случае, если в управляющую организацию обращается собственник). Кроме того, свои подписи могут оставить члены правления, управляющий и инженер.
Если организация не реагирует на ваше обращение, то обращайтесь с жалобой в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края и в органы прокуратуры. Есть смысл и обратиться к руководителю отдела ЖКХ администрации вашего района. В его обязанности входит взаимодействие с ресурсоснабжающей организацией по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду.
Направьте в Пермский филиал ПАО «Т Плюс» заявление в письменном виде о перерасчете платы за коммунальную услугу. Приложите подтверждающие документы — акты или обращения с жалобами в диспетчерскую службу.
Как производится перерасчет? За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи горячей воды, размер платы за коммунальную услугу снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний счетчиков водоснабжения или исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, вплоть до полного освобождения от оплаты услуги.
Согласно постановлению правительства РФ от 6 мая 2011 года №354, в России утверждены Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (далее — Правила).
Продолжительность перерыва в подаче горячего водоснабжения в связи с производством ежегодных работ на централизованных сетях осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ о техническом регулировании — СанПиН 2.1.4.2496-09. Но данный СанПиН утратил силу, так как издан СанПиН 2.1.3684-21.
В более раннем СанПиН 2.1.4.2496-09 было указано, что отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. Но в новых стандартах нет аналогичных временных ограничений для периода ежегодных профилактических ремонтов.
Однако постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года №170 утверждены Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. В соответствии с ними ремонт тепловых сетей, пунктов и систем теплопотребления нужно выполнять одновременно в летнее время. Рекомендуемый срок ремонта, связанный с прекращением горячего водоснабжения, — 14 дней. В каждом конкретном случае продолжительность ремонта устанавливают органы местного самоуправления (то есть, администрация района — примечание Properm.ru).