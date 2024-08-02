На пост главы Соликамска претендуют и. о. главы, чиновник и безработный

Конкурс-испытание кандидатов состоится 14 августа. Конкурсная комиссия проведет оценку профессиональных качеств кандидатов на основании представленных документов и по результатам конкурсных испытаний. Кандидаты выступят лично с устными представлениями и предложениями по решению наиболее актуальных и проблемных для округа вопросов местного значения, в рамках полномочий органов местного самоуправления, а также пройдут индивидуальные собеседования.