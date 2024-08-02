properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

На пост главы Соликамска претендуют и. о. главы, чиновник и безработный

На пост главы Соликамска претендуют и. о. главы, чиновник и безработный

2 августа 2024, 11:52
Фото: properm.ru
Конкурс для кандидатов запланирован на 14 августа.

Документы для участия в конкурсе на должность главы Соликамского ГО подали три человека:

  • Илья Мальцев, безработный;
  • Игорь Савинов, начальник финансового управления администрации Соликамского городского округа;
  • Александр Русанов, временно исполняющий полномочия главы городского округа — главы администрации Соликамского городского округа.

Конкурс-испытание кандидатов состоится 14 августа. Конкурсная комиссия проведет оценку профессиональных качеств кандидатов на основании представленных документов и по результатам конкурсных испытаний. Кандидаты выступят лично с устными представлениями и предложениями по решению наиболее актуальных и проблемных для округа вопросов местного значения, в рамках полномочий органов местного самоуправления, а также пройдут индивидуальные собеседования.

Читайте также:
Бывший глава Ленинского района Перми официально руководит Соликамским округомГлава Ленинского района Перми Александр Русанов уйдет в отставку 22 июняЭкс-директор «Пермэнерго» стал топ-менеджером пермского «Горсвета»
#Политика#Кадровые перестановки#Соликамск
Подпишитесь
Обвиняемая в жестоком убийстве сына ждет поездки на психиатрическую экспертизу
Сегодня, 10:47
У эмигрировавшего в Германию экс-депутата из Перми ищут имущество
Сегодня, 12:41
В Перми сборная России по баскетболу примет две команды из Латинской Америки
Сегодня, 11:10
В пермские школы зачислили более 13 тысяч первоклассников. Места еще есть
Сегодня, 11:10
Полиция ищет сбежавшего виновника ДТП с поездом на перегоне в Пермском крае
Сегодня, 10:55
Участник СВО и экс-депутат станет директором пермской школы
Сегодня, 11:49