На пост главы Соликамска претендуют и. о. главы, чиновник и безработный

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
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Updated Сегодня, 11:54
Документы для участия в конкурсе на должность главы Соликамского ГО подали три человека:
Конкурс-испытание кандидатов состоится 14 августа. Конкурсная комиссия проведет оценку профессиональных качеств кандидатов на основании представленных документов и по результатам конкурсных испытаний. Кандидаты выступят лично с устными представлениями и предложениями по решению наиболее актуальных и проблемных для округа вопросов местного значения, в рамках полномочий органов местного самоуправления, а также пройдут индивидуальные собеседования.