properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

В Перми на «Мотовилихинских заводах» создадут «Технопарк» и спорткомплекс

Оборонное предприятие Перми создаст общественное пространство на своей территории

2 августа 2024, 06:45
Фото: properm.ru

В Перми на «Мотовилихинских заводах» создадут «Технопарк» и спорткомплекс

Владельцы предприятия выбирают одну из пяти музейных концепций.

«Мотовилихинские заводы» в Перми выделят 3 га своей территории для обустройства общественного пространства. Проект реализуют вместе с благоустройством набережной Камы, об этом на заседании краевого правительства сообщил заместитель гендиректора предприятия Евгений Архипов.

На территории появится учебный корпус для студентов, желающих освоить рабочие специальности Мотовилихи, а также спорткомплекс совместно с обществом «Трудовые резервы», технологическое пространство «Техносквер» и музей истории Мотовилихинских заводов.

Работа над проектом начнется в ближайшее время, а в 2026 начнут строительные работы. За это время демонтируют старые здания и сооружения, а также укрепят берег. Кроме того, приведут в порядок линию электропередач.

«Сейчас на заводе продолжается совместное с краевым минкультом проектирование музейной экспозиции. Мы рассматриваем пять вариантов. После завершения работы над концепцией завода, они будут представлены руководству края для выбора лучшего варианта», — отметил Евгений Архипов

Ранее стало известно о реконструкции набережной Камы между станцией Пермь-1 и «Мотовилихинскими заводами». Подрядчиком выступит ООО ООО «ТехДорГрупп» — компания, которая благоустраивала набережную в Кировском районе.

Читайте также:
Рядом с набережной в Перми появится новый пляж и детская железная дорогаГубернатор проинспектировал стройплощадки социальных объектов в ПермиВласти Перми прорабатывают вопрос финансирования расширения улицы Плеханова
#Пермь#Мотовилихинские заводы#Строительство#Благоустройство#Музей#Реконструкция
Подпишитесь
Фото. Опубликованы фото с места ДТП с поездом и грузовым автомобилем в Прикамье
Сегодня, 06:34
Пермский фонд помощи животным обвиняют в том, что он воровал собак
Сегодня, 07:56
Куда идти, если нет горячей воды и как сделать перерасчет? Инструкция для пермяка
Сегодня, 02:00
В Мотовилихе могут снести кинотеатр «Искра». Зачем?
Сегодня, 07:49
Движение поездов на севере Пермского края ограничено из-за ДТП
Сегодня, 05:47