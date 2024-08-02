Оборонное предприятие Перми создаст общественное пространство на своей территории

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
«Мотовилихинские заводы» в Перми выделят 3 га своей территории для обустройства общественного пространства. Проект реализуют вместе с благоустройством набережной Камы, об этом на заседании краевого правительства сообщил заместитель гендиректора предприятия Евгений Архипов.
На территории появится учебный корпус для студентов, желающих освоить рабочие специальности Мотовилихи, а также спорткомплекс совместно с обществом «Трудовые резервы», технологическое пространство «Техносквер» и музей истории Мотовилихинских заводов.
Работа над проектом начнется в ближайшее время, а в 2026 начнут строительные работы. За это время демонтируют старые здания и сооружения, а также укрепят берег. Кроме того, приведут в порядок линию электропередач.
«Сейчас на заводе продолжается совместное с краевым минкультом проектирование музейной экспозиции. Мы рассматриваем пять вариантов. После завершения работы над концепцией завода, они будут представлены руководству края для выбора лучшего варианта», — отметил Евгений Архипов
Ранее стало известно о реконструкции набережной Камы между станцией Пермь-1 и «Мотовилихинскими заводами». Подрядчиком выступит ООО ООО «ТехДорГрупп» — компания, которая благоустраивала набережную в Кировском районе.